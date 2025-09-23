Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šokiruojanti žinia žiniasklaidoje: teigia, kad karalienės vyras turėjo romaną

2025-09-23 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 13:50

Iš visų stulbinančių teiginių, pateiktų knygoje apie princą Andrew, vienas sukėlė tikrą šoką visiems. Juo sakoma, kad princas Phillipas turėjo romaną su Sarah Fergusion mama Susan Barrantes.

Karalienė ir Princas Phillip (nuotr. SCANPIX)

Jis sudaro visos biografijos pradžią, kuri skamba taip: „Jaunikio tėvas ir nuotakos motina – prieš 20 metų buvę meilužiai – sėdėjo trečiojoje karietoje ir mojavo miniai...“

Niekur šiame įspūdingame 1986 m. Jorko hercogo ir hercogienės vestuvių dienos aprašyme Andrew Lownie nesinaudoja tokiais žodžiais kaip „tariamai“, „gandai“, kurie galėtų leisti manyti, kad tai – tik pramanai.

Dvi aptariamos figūros buvo princas Phillipas ir Sarah Ferguson dukart ištekėjusi motina Susan Barrantes. Tai, kad jie buvo meilužiai, pateikiama kaip faktas – aiškiai ir paprastai, rašoma dailymail.co.uk.

Andrew Lownie atkakliai laikėsi savo pozicijos

Lownie teigia, kad romanas prasidėjo po to, kai Susie buvo „susierzinusi“ dėl savo pirmojo vyro, Sarah Fergusion tėvo majoro Ronaldo Ferguson, meilės nuotykių.

Galbūt patogu, kad šio meilės trikampio veikėjai jau mirę ir negali ginti savo vardo ar reputacijos, tačiau visą šią savaitę, pasirodydamas televizijos laidose ir žiniasklaidoje, autorius nė karto neišsižadėjo savo nuomonės ir neatsiėmė nė vieno žodžio.

Iš tikrųjų, apklausiamas interviu, Lownie dar tvirčiau įsikibo savo pozicijos. Knygos autorius sakė, kad patikimas ir gerai informuotas šaltinis, kuris patvirtino šią informaciją, buvo jo paties šeimos narys.

Šaltinis – Lownie žmona Angela, kuri buvo panašaus amžiaus kaip Fergie ir užaugo netoli Ascot, šalia Fergusonų.

„Jos užaugo kartu, buvo kaimynės“, – sakė jis.

Įdomu ir tai, kad Ron Ferguson turėjo ir savų įtarimų. 1994 m. išleistuose memuaruose „The Galloping Major“, kuriuose jis griežtai kritikavo karališkąją šeimą ir jų elgesį su jo dukra, jis pažymėjo:

„Aš visada įtariau, kad princas Phillipas buvo įsižiūrėjęs Susie. Be abejo, jie iki šiol yra draugai.“

Už šios, atrodytų, atsitiktinės pastabos galima pastebėti šiokį tokį kartėlį.

Kaip Susie ir princas Phillipas galėjo susipažinti?

Keletą audringų 1960-ųjų metų Ferguson ir jo kilminga žmona Susie priklausė jaunosios karalienės Elžbietos ir jos vyro draugų ratui.

Princas niekuomet neslėpė susidomėjimo moterimis, o ypač lieknąja Susan, mergautine pavarde Wright.

O dar šią savaitę žinomas akademikas ir rašytojas David Rogers, buvęs konservatorių partijos lyderio lordo Whitelaw parlamentinis patarėjas patvirtino, kad tarp Susie ir princo Phillipo šis tas buvo.

Rogersas pasakojo, kad šis gandas buvo gerai žinomas tarp „Louche Thursday Club“ narių – tai buvo tik vyrams skirta įstaiga, kurioje susirinkdavo tokie asmenys, kaip aktoriai Jamesas Robertsonas Justice’as ir Peteris Ustinovas, amerikiečių muzikantas Larry Adleris ir, žinoma, princas Phillipas. Rogersas taip pat buvo šio klubo narys.

Princas Phillipas neištikimybę buvo įtarinėjamas ir anksčiau

Iš tiesų, dar tada, kai Phillipas vedė, daugeliui jau kėlė klausimų jo meilės gyvenimas. Visgi jo reakcija visada buvo tokia pati: akivaizdus abejingumas, kartais pertraukiamas piktu paneigimu.

Kito klubo, kurio nariai rinkosi Wheelerio jūros gėrybių restorane Soho rajone, nuolatinis lankytojas buvo Phillipo artimas draugas ir buvęs jo adjutantas komandoras Mike Parker, lydėjęs princą penkių mėnesių kelionėje aplink pasaulį karališkąja jachta „Britannia“.

Jie pirmiausia išplaukė į Australiją, kur Edinburgo hercogas atidarė 1956 m. olimpines žaidynes Melburne.

Be abejo, jis kėlė Didžiosios Britanijos įvaizdį, bet po kelių savaičių, kai jis ir karalienė negalėjo susitikti, kritikai teigė, kad ilga kelionė vis labiau ėmė priminti pramoginę išvyką.

Ilgas karališkosios poros išsiskyrimas sukėlė daug spekuliacijų apie galimus nesutarimus karališkojoje santuokoje. Amerikos laikraščiai buvo pirmieji, kurie ėmė apie tai rašyti. Visi kiti visame pasaulyje sekė jų pavyzdžiu. Klausimai buvo užduodami net parlamente.

Susidūrusi su reikalavimais pateikti atsakymus, karalienė, nusiminusi, kad jos santuoka tapo vieša problema, leido paskelbti oficialų rūmų paneigimą, kuriame teigiama: „Tarp karalienės ir princo nėra jokių nesutarimų.“

Kokie buvo tie gandai?

Rogersas prisimena girdėjęs gandus apie Phillipą ir ponią Barrantes.

„Tai buvo apie 1965 m., – pasakojo jis man. – Kaip prisimenu, tai buvo kažkur tarp 1964 ir 1966 m. visuotinių rinkimų. Tuo metu atvirai buvo kalbama apie tai, kad tarp princo Phillipo ir Susan kažkas vyko.“

Nors tai galėjo būti klubo narių paskalos, bet jas skleidė asmenys, kurie buvo artimi pačiam Edinburgo hercogui.

Sutampa ir datos, nes, Rogerso teigimu, majoro Ferguson ryšiai su Phillipu prasidėjo 1960-aisiais, kai jis buvo pakviestas prisijungti prie princo polo komandos.

„Mūsų santykiai buvo grynai sportiniai, bet dėl to mano pirmoji žmona ir aš keletą kartų buvome pakviesti į medžioklę Sandringame“, – prisiminė jis po daugelio metų.

Po to, pasak Fergusion, sekė artimesnis susitikimas. „Vieną vasarą buvome pakviesti į karalienės namų vakarėlį Royal Ascot“, – pažymėjo jis.

Po pusantro dešimtmečio Ron ir Susie dukra Sara pati buvo pakviesta į Royal Ascot susibūrimą Vindzoro pilyje, kur prasidėjo jos nelaimingai pasibaigusi meilės istorija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

