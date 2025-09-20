Atskleidė ar Kate Middleton pasirengusi atleisti princui Harry: štai ką pasakė

Santykiai tarp Velso princesės ir Sasekso kunigaikščio tebėra įtempti, o labiausiai tai išryškėjo praėjusią savaitę – Kate tylėjimas Harry gimtadienio proga buvo itin simboliškas, rašo mirror.co.uk.
Harry rugsėjo 15-ąją sukako 41-eri, vos keliomis dienomis po istorinės jo ir tėvo karaliaus Charleso akistatos Clarence rūmuose – tai buvo pirmasis jų susitikimas akis į akį po 19 mėnesių. Nors susitikimas tetruko 54 minutes, jis laikomas reikšmingu žingsniu bandant atkurti nutrūkusius ryšius. Tačiau jokių ženklų, kad artėja susitaikymas su broliu Williamu ar Kate, kol kas nėra.
„Kate tylėjimas pasakė daugiau nei žodžiai“, – „OK!“ žurnalui pasakojo Larcombe. – „Karališkoji šeima įprastai viešai pasveikina gimtadienio proga, tačiau šiemet to nebuvo. Žinutė labai aiški: kamuolys ne mūsų pusėje, Harry – dabar tavo eilė.“
Didžiausias signalas – tyla
Ekspertas pabrėžia, kad dėl griežtų protokolų Kate ir Williamas negali atvirai kalbėti apie Harry bei Meghan, todėl savo poziciją išreiškia subtiliais, netiesioginiais signalais – šiuo atveju, tyla.
Pernai, Harry 40-mečio proga, tiek Charlesas, tiek Williamas ir Kate viešai sveikino jį socialiniuose tinkluose. Tačiau šiemet – visiška tyla. Pasak Larcombe, tai kartu su faktu, kad jie net nesusitiko Harry keturių dienų viešnagės Jungtinėje Karalystėje metu, rodo aiškų norą išlaikyti atstumą.
Dar visai neseniai Harry buvo atvirai pareiškęs, jog norėtų, kad jo vaikai dažniau lankytųsi Jungtinėje Karalystėje ir palaikytų artimesnį ryšį su šeima.
„Manau, Harry norėtų, kad Williamas ir Kate atleistų jam ir Meghan. Jis jaučiasi atstumtas, todėl nenuostabu, kad nori sugrįžti į šeimą. Tačiau jis dar neparodė viešų ženklų, jog iš tiesų siekia susitaikymo“, – komentavo Larcombe.
Tuo tarpu Meghan, anot eksperto, nerodo jokių ženklų, kad norėtų taikytis su karališkąja šeima: „Ji gyvena savo svajonę, kuria karjerą ir, regis, nelabai rūpinasi, ką galvoja Kate ir Williamas.“
Priminta ir viena didžiausių nesutarimų priežasčių – Meghan interviu su Oprah 2021 m., kur ji teigė, jog dėl pamergių suknelių konflikto verkė ne ji, o Kate. Šis kaltinimas vėliau buvo patvirtintas ir Harry memuaruose Spare (2023 m.). „Nepamirškime, kad Harry ir Meghan viešai pavadino Kate melage. Tokius kaltinimus labai sunku atleisti“, – pažymėjo Larcombe.
Nors Harry susidūrė su šaltu priėmimu Londone, gimtadienį jis atšventė jaukiai Kalifornijoje, kartu su Meghan bei vaikais Archie (6 m.) ir Lilibet (4 m.). Meghan socialiniuose tinkluose vyrą pasveikino šmaikščiai: „Labas, Gimtadienio Berniuk“.
Tuo tarpu Williamas ir Kate, pasak ekspertų, dar ilgai neskubės prie šeimos susibūrimų stalo. „Praėjo treji metai nuo karalienės mirties, ir tiek pat laiko, kiek Kate bei Williamas matėsi su Harry ir Meghan. Santykiai tebėra šalti kaip niekada“, – reziumavo Larcombe.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!