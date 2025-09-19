Pažvelgus į karalienės ir Melanios Trump nuotrauką užkliuvo 1 detalė: pastebėjo akyliausi

JAV prezidentą ir pirmąją ponią pasveikino karalius Karolis III, karalienė Camilla, princas Williamas ir Velso princesė Kate Middleton.
Akys krypo į moterų aprangą
Dienos kulminacija buvo prabangus banketas Šv. Jurgio salėje, kur svečių laukė tikra karališka elegancija, praneša „Business Insider“.
Kate pasirinko rafinuotą Phillipa Lepley suknelę. Kreminio šilko audinys su švelniais auksiniais nėriniais pabrėžė jos figūrą. Ilgos rankovės, aukšta apykaklė bei klasikinis kirpimas suteikė santūrios elegancijos. Įvaizdį užbaigė mėlyna ordino juosta, perlų delninukė ir legendinė tiara „Cambridge Lover's Knot“, kadaise priklausiusi karalienei Marijai.
Melania Trump pasirinko ryškų kontrastą – pasipuošė geltona suknelė atvirais pečiais. Moteris iškart patraukė dėmesį. Įvaizdį papildė masyvus violetinis diržas ir žalios spalvos auskarai, sukūrę netikėtą spalvų derinį. Tai buvo akivaizdus nukrypimas nuo santūresnių aprangos pasirinkimų, kuriuos pirmoji ponia dažniausiai rinkdavosi per antrąją vyro kadenciją.
Karalienė Camilla pasipuošė suknele tamsiai mėlynos spalvos, kurią papildė perlų ir deimantų papuošalai. Įdomu tai, kad oficialioje grupinėje nuotraukoje ukrainiečiai iškart pastebėjo simbolinį sutapimą: ryškiai geltona Melania Trump suknelė kartu su tamsiai mėlynu karalienės Camillos apdaru sukūrė asociaciją su Ukrainos vėliavos spalvomis.
