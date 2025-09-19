Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pažvelgus į karalienės ir Melanios Trump nuotrauką užkliuvo 1 detalė: pastebėjo akyliausi

2025-09-19 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 14:25

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., Vindzoro pilyje buvo surengtas iškilmingas priėmimas, skirtas Donaldo ir Melanios Trumpų valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje garbei.

Karališka šeima ir Donaldas Trumpas su Melania (nuotr. Instagram)

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., Vindzoro pilyje buvo surengtas iškilmingas priėmimas, skirtas Donaldo ir Melanios Trumpų valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje garbei.

REKLAMA
1

JAV prezidentą ir pirmąją ponią pasveikino karalius Karolis III, karalienė Camilla, princas Williamas ir Velso princesė Kate Middleton.

Akys krypo į moterų aprangą

Dienos kulminacija buvo prabangus banketas Šv. Jurgio salėje, kur svečių laukė tikra karališka elegancija, praneša „Business Insider“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kate pasirinko rafinuotą Phillipa Lepley suknelę. Kreminio šilko audinys su švelniais auksiniais nėriniais pabrėžė jos figūrą. Ilgos rankovės, aukšta apykaklė bei klasikinis kirpimas suteikė santūrios elegancijos. Įvaizdį užbaigė mėlyna ordino juosta, perlų delninukė ir legendinė tiara „Cambridge Lover's Knot“, kadaise priklausiusi karalienei Marijai.

REKLAMA
REKLAMA

Melania Trump pasirinko ryškų kontrastą – pasipuošė geltona suknelė atvirais pečiais. Moteris iškart patraukė dėmesį. Įvaizdį papildė masyvus violetinis diržas ir žalios spalvos auskarai, sukūrę netikėtą spalvų derinį. Tai buvo akivaizdus nukrypimas nuo santūresnių aprangos pasirinkimų, kuriuos pirmoji ponia dažniausiai rinkdavosi per antrąją vyro kadenciją.

REKLAMA

Karalienė Camilla pasipuošė suknele tamsiai mėlynos spalvos, kurią papildė perlų ir deimantų papuošalai. Įdomu tai, kad oficialioje grupinėje nuotraukoje ukrainiečiai iškart pastebėjo simbolinį sutapimą: ryškiai geltona Melania Trump suknelė kartu su tamsiai mėlynu karalienės Camillos apdaru sukūrė asociaciją su Ukrainos vėliavos spalvomis.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Internete plinta kadrai iš Vindzoro: tarp Camillos ir Kate – nejauki akimirka (nuotr. SCANPIX)
Princesė Kate atsidūrė dėmesio centre: internete plinta naujas įrašas (1)
Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Putinas spjovė Trumpo žmonai į veidą: „Tai turėtų būti paskutinis lašas“ (83)
Melania Trump ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Kai ji kalba, žmonės klausosi“: kaip Melania Trump tyliai keičia JAV žaidimą (37)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų