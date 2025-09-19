Trumpas apie dronų ataką Lenkijoje: „Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“

D. Trumpas mano, kad dronai buvo disorientuoti, tačiau pareiškė, kad jie bet kokiu atveju neturėjo būti taip arti Lenkijos.
D. Trumpas sulaukė daug kritikos Lenkijoje už tai, kad, reaguodamas į praėjusią savaitę įvykusį dronų įsibrovimą, jis pareiškė, kad Rusijos pažeidimas Lenkijos teritorijoje galėjo būti klaida, rašo „TVP World“.
Lenkijos ir Europos pareigūnai laikosi versijos, kad pažeidimas buvo sąmoningas Maskvos veiksmas.
„Fox News“ vedėja ketvirtadienį paklausė D. Trumpo, ar jis vis dar mano, kad dronų ataka įvyko per klaidą.
„Negaliu komentuoti, ar tai buvo klaida, ar ne. Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“, – sako D. Trumpas.
Jis taip pat pridūrė, kad nori tikėti, jog dronai, patekę į Lenkiją, buvo disorientuoti.
🇵🇱🇷🇺Trump refuses to say if Russian drones in Poland were a “mistake”— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025
“I can’t comment on whether it was a mistake or not — but let’s face it, they shouldn’t have been there,” the U.S. president admitted, leaving the question wide open. pic.twitter.com/sF0JEAuLH0
Praėjusią savaitę virtinė Rusijos dronų pažeidė šalies oro erdvę, o Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios Lenkija ir NATO nusiuntė naikintuvus dronus neutralizuoti.
