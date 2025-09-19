Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas apie dronų ataką Lenkijoje: „Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“

2025-09-19 08:49 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-19 08:49

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakomentavo Rusijos dronų ataką Lenkijoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Fox News“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakomentavo Rusijos dronų ataką Lenkijoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Fox News".

3

D. Trumpas mano, kad dronai buvo disorientuoti, tačiau pareiškė, kad jie bet kokiu atveju neturėjo būti taip arti Lenkijos.

D. Trumpas sulaukė daug kritikos Lenkijoje už tai, kad, reaguodamas į praėjusią savaitę įvykusį dronų įsibrovimą, jis pareiškė, kad Rusijos pažeidimas Lenkijos teritorijoje galėjo būti klaida, rašo „TVP World“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Lenkijos ir Europos pareigūnai laikosi versijos, kad pažeidimas buvo sąmoningas Maskvos veiksmas.

„Fox News“ vedėja ketvirtadienį paklausė D. Trumpo, ar jis vis dar mano, kad dronų ataka įvyko per klaidą.

„Negaliu komentuoti, ar tai buvo klaida, ar ne. Jie neturėjo ten būti, pripažinkime“, – sako D. Trumpas.

Jis taip pat pridūrė, kad nori tikėti, jog dronai, patekę į Lenkiją, buvo disorientuoti.

Praėjusią savaitę virtinė Rusijos dronų pažeidė šalies oro erdvę, o Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios Lenkija ir NATO nusiuntė naikintuvus dronus neutralizuoti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (12)
Donaldas Trumpas, NATO (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Po dronų įsibrovimo į Lenkiją – JAV pareiškimas: žada ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą (29)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rusijos išpuolis Lenkijoje. Po dronų atakos prieš Lenkiją – žinia iš NATO: pradedamas pajėgų pastiprinimas rytiniame flange (72)
Tomaszas ir jo sugriautas namas (tv3.lt koliažas)
Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“ (20)

