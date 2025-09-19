Obama kaltina Trumpo administraciją ribojant žodžio laisvę

D. Trumpo administracija „pasiekė naują ir pavojingą lygį, nuolat grasindama žiniasklaidos įmonėms reguliavimo priemonėmis, jei jos neužčiaups reporterių ir komentatorių ar jų neatleis“, – rašė B. Obama tinkle „X“, tačiau D. Trumpo neįvardijo.
Kitame įraše B. Obama paragino žiniasklaidos bendroves JAV priešintis „valstybės prievartai“. „Žiniasklaidos bendrovės turi priešintis, užuot paklususios“, – reikalavo Demokratų partijos politikas, pabrėždamas, kad žodžio laisvę garantuoja konstitucija.
B. Obama pridėjo „The New York Times“ pranešimą apie „The Washington Post“ komentatorės Karen Attiah atleidimą. Juodaodė žurnalistė teigė buvusi atleista dėl kritinių pasisakymų apie ginkluotą smurtą JAV ir „baltosios Amerikos“ neveiklumą – apie tai ji kalbėjo po išpuolio prieš ultradešinįjį aktyvistą ir D. Trumpo rėmėją Chralie‘į Kirką. K. Attiah duomenimis, laikraštis apkaltino ją „labai netinkamu elgesiu, kuris kelia grėsmę fiziniam kolegų saugumui“. „The Washington Post“ kol kas šio atvejo nekomentavo.
D. Trumpas nuo savo kadencijos pradžios sausį imasi beprecedenčių veiksmų prieš žiniasklaidą, politinius priešininkus, aukštąsias mokyklas ar advokatų kontoras. Po mirtino pasikėsinimo į Ch. Kirką prieš daugiau kaip savaitę jo administracija griežtina veiksmus prieš kritikus. D. Trumpas, pavyzdžiui, padavė į teismą „The New Yorl Times“, dėl tariamo šmeižto reikalaudamas 15 mlrd. JAV dolerių (12,7 mlrd. eurų) kompensacijos.
D. Trumpas, be to, „puikiu“ pavadino stoties ABC sprendimą neberodyti satyriko Jimmy Kimmelio laidos „Late-Night-Show“. J. Kimmelis kritikavo D. Trumpo aplinkos reakciją į Ch. Kirko nužudymą. Prezidentas pareikalavo atšaukti dar dviejų satyrikų laidas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!