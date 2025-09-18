Lenkija patvirtino: į namą pataikė pačių lenkų raketa

Praėjusią savaitę virtinė Rusijos dronų pažeidė šalies oro erdvę, o Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios Lenkija ir NATO nusiuntė naikintuvus dronus neutralizuoti.
Lenkija tuo metu teigė, kad dronai, kėlę tiesioginę grėsmę, naktį buvo numušti.
Saugumo tarnybas koordinuojantis T. Siemoniakas, duodamas interviu privačiam transliuotojui TVN 24, pakomentavo neseniai laikraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtą pranešimą, kuriame, remiantis anoniminiais šaltiniais šalies saugumo struktūrose, buvo teigiama, kad namą Virikuose apgadino ne krintantis dronas, o nuklydusi priešlėktuvinė raketa, paleista Lenkijos naikintuvo F-16.
„Viskas rodo, kad tai buvo mūsų lėktuvo paleista raketa, skirta ginti Lenkiją“, – sakė T. Siemoniakas, pridurdamas, kad netrukus bus paskelbtas oficialus pareiškimas.
Ministras taip pat patikino, kad kariuomenė įsipareigojo padengti išlaidas, susijusias su turtui padaryta žala.
