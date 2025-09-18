Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija patvirtino: į namą pataikė pačių lenkų raketa

2025-09-18 08:58 / šaltinis: BNS
2025-09-18 08:58

Lenkijos vidaus reikalų ministras Tomaszas Siemoniakas ketvirtadienį patvirtino, kad Lenkijos karinio lėktuvo paleista raketa, skirta numušti Rusijos droną, greičiausiai buvo atsakinga už žalą, padarytą gyvenamajam namui Virikų kaime, esančiame rytinėje Lenkijoje.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje (nuotr. SCANPIX)
10

REKLAMA

1

Praėjusią savaitę virtinė Rusijos dronų pažeidė šalies oro erdvę, o Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios Lenkija ir NATO nusiuntė naikintuvus dronus neutralizuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Lenkija tuo metu teigė, kad dronai, kėlę tiesioginę grėsmę, naktį buvo numušti.

Saugumo tarnybas koordinuojantis T. Siemoniakas, duodamas interviu privačiam transliuotojui TVN 24, pakomentavo neseniai laikraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtą pranešimą, kuriame, remiantis anoniminiais šaltiniais šalies saugumo struktūrose, buvo teigiama, kad namą Virikuose apgadino ne krintantis dronas, o nuklydusi priešlėktuvinė raketa, paleista Lenkijos naikintuvo F-16. 

„Viskas rodo, kad tai buvo mūsų lėktuvo paleista raketa, skirta ginti Lenkiją“, – sakė T. Siemoniakas, pridurdamas, kad netrukus bus paskelbtas oficialus pareiškimas.

Ministras taip pat patikino, kad kariuomenė įsipareigojo padengti išlaidas, susijusias su turtui padaryta žala.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą (nuotr. stop kadras)
Opozicija kaltina Šakalienę slepiant informaciją, Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“ (45)
Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga (nuotr. SCANPIX)
Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga (34)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme (2)
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)

