  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Lenkijos – raginimas Europai: tai „reikalauja bendro atsako“

2025-09-17 20:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 20:49

Lenkija paragino Europos Sąjungos (ES) šalis iki 2026 m. pabaigos nutraukti rusiškos naftos importą, kad būtų galima apriboti Rusijos karo mašinos finansavimą ir padėti Ukrainai užbaigti karą, pareiškė Lenkijos energetikos ministras Miloszas Motyka, praneša laikraštis „The Guardian“, kuriuo remiasi Ukrainos naujienų agentūra „RBC Ukraine“.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkija paragino Europos Sąjungos (ES) šalis iki 2026 m. pabaigos nutraukti rusiškos naftos importą, kad būtų galima apriboti Rusijos karo mašinos finansavimą ir padėti Ukrainai užbaigti karą, pareiškė Lenkijos energetikos ministras Miloszas Motyka, praneša laikraštis „The Guardian", kuriuo remiasi Ukrainos naujienų agentūra „RBC Ukraine".

0

Laiške, nusiųstame kitiems ES energetikos ministrams netrukus po Rusijos bepiločių orlaivių įskridimo į Lenkijos teritoriją, M. Motyka rašė, kad „dabartinės tarptautinės aplinkybės ir poreikis stiprinti Europos ekonomikų atsparumą reikalauja bendro atsako“. Jis pažymėjo, kad įsipareigojimas laikytis 2026 m. termino „nustatys aiškų tvarkaraštį ir pademonstruos mūsų ryžtą pasiekti nepriklausomybę nuo naftos tiekimo, slegiamo politinių ir strateginių rizikos veiksnių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkija taip pat paragino sukurti „koordinuotus (...) kompensacinius mechanizmus“, kurie padėtų suteikti alternatyvų rusiškiems energijos ištekliams toms šalims, kurioms jų reikia labiausiai.

Apie M. Motykos laišką dėl visiško atsitraukimo nuo rusiškos energetikos pranešta praėjus dienai po to, kai Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, kad siūlo spartinti laipsnišką degalų importo iš Rusijos atsisakymą. Jos pareiškimas nuskambėjo po pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Blokas anksčiau planavo iki 2028 m. nutraukti rusiškos naftos ir dujų pirkimus.

Pasak Lenkijos nacionalinės naujienų agentūros PAP, Vengrija ir Slovakija yra vienintelės likusios ES šalys narės, perkančios rusišką naftą ir dujas, tiekiamas vamzdynais.

