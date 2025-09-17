Iš Lenkijos – raginimas Europai: tai „reikalauja bendro atsako“

Laiške, nusiųstame kitiems ES energetikos ministrams netrukus po Rusijos bepiločių orlaivių įskridimo į Lenkijos teritoriją, M. Motyka rašė, kad „dabartinės tarptautinės aplinkybės ir poreikis stiprinti Europos ekonomikų atsparumą reikalauja bendro atsako“. Jis pažymėjo, kad įsipareigojimas laikytis 2026 m. termino „nustatys aiškų tvarkaraštį ir pademonstruos mūsų ryžtą pasiekti nepriklausomybę nuo naftos tiekimo, slegiamo politinių ir strateginių rizikos veiksnių“.
Lenkija taip pat paragino sukurti „koordinuotus (...) kompensacinius mechanizmus“, kurie padėtų suteikti alternatyvų rusiškiems energijos ištekliams toms šalims, kurioms jų reikia labiausiai.
Apie M. Motykos laišką dėl visiško atsitraukimo nuo rusiškos energetikos pranešta praėjus dienai po to, kai Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, kad siūlo spartinti laipsnišką degalų importo iš Rusijos atsisakymą. Jos pareiškimas nuskambėjo po pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Blokas anksčiau planavo iki 2028 m. nutraukti rusiškos naftos ir dujų pirkimus.
Pasak Lenkijos nacionalinės naujienų agentūros PAP, Vengrija ir Slovakija yra vienintelės likusios ES šalys narės, perkančios rusišką naftą ir dujas, tiekiamas vamzdynais.
