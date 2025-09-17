Žiniasklaidos tyrimas: ieškomas buvęs žlugusios įmonės „Wirecard“ vadovas yra Maskvoje

Įtraukto į Interpolo sąrašą Austrijos piliečio J. Maršaleko Vokietija ieško dėl sukčiavimo įtarimų po kadaise garsios internetinių mokėjimų bendrovės „Wirecard“ žlugimo 2020 metų birželį.
45-metis J. Maršalekas, kuris dirbo bendrovės operacijų direktoriumi, „gyvena Rusijoje, naudodamas netikras tapatybes ir išlaikydamas artimus ryšius su Vladimiro Putino režimu“, rašo Austrijos dienraštis „Der Standard“.
Leidinys bendradarbiavo su Vokietijos žiniasklaidos priemonėmis „Der Spiegel“ ir ZDF, amerikiečių kanalu PBS ir Rusijos platforma „The Insider“, kad atkurtų J. Maršaleko veiksmus remdamasis dokumentais, įskaitant tyrimų bylas ir perimtus tekstinius pranešimus.
„Der Standard“ tyrime pateikta keletas nuotraukų, kuriose, kaip teigė laikraštis, matomas J. Maršalekas. Viena šių nuotraukų buvo padaryta liepą Maskvoje.
Tyrime sakoma, kad J. Maršalekas „tarnauja Rusijos žvalgybos tarnybai FSB“ ir yra įgijęs naują tapatybę – dabar vadinasi Aleksandru Nelidovu.
„Šiuo vardu jis, kaip teigiama, aktyviai veikė Ukrainoje, įkūrė įmonių Maskvoje ir laisvai juda Rusijoje“, – rašo „Der Standard“.
Remdamasis „nutekintais buvimo vietos duomenimis iš Rusijos duomenų bazės“, leidinys nurodė, kad nuo 2024-ųjų sausio iki tų pačių metų lapkričio šio asmens „pseudonimo telefono numeris daugiau nei 300 kartų buvo susektas žvalgybos būstinės apylinkėse“.
Šis numeris taip pat buvo susektas netoli kito Rusijos agento, su kuriuo J. Maršalekas, kaip teigiama, yra susijęs asmeniškai, gyvenamosios vietos.
Jis, kaip pranešama, bent penkis kartus lankėsi Kryme, kurį Rusija 2014 metais atplėšė nuo Ukrainos, ir konfliktų zonose Rytų Ukrainoje bei Mariupolyje.
Nuotraukos, kuriose J. Maršalekas užfiksuotas karine uniforma su raide „Z“ – simboliu, reiškiančiu paramą Rusijos karui Ukrainoje, „dar labiau rodo galimą jo dislokavimą karo veiksmams“, teigia „Der Standard“.
Rusijos pilietybė
Pirmieji oficialūs įrašai apie A. Nelidovą pasirodė 2023 metų birželį. Remiantis paso duomenimis, jis numanomai įgijo Rusijos pilietybę kaip ukrainietis Rusijos deklaruotos Donbaso aneksijos metu, rašo „Der Standard“.
Tačiau tyrimai rodo, kad Ukrainoje niekada nebuvo asmens, vardu A. Nelidovas, be to, jo negalima rasti A. Nelidovo vardu registruotu adresu Maskvoje.
Naudodamasis šia tapatybe, J. Maršalekas Maskvoje įregistravo dvi bendroves – prekybai automobilių dalimis ir žemės ūkio produkcija.
„Wirecard“ žlugo po to, kai buvo priversta pripažinti, kad 1,9 mlrd. eurų grynųjų pinigų, kurie turėjo būti saugomi patikėtinių sąskaitose Azijoje, iš tikrųjų nebuvo.
Keletas aukštų bendrovės pareigūnų, tarp jų ir buvęs generalinis direktorius Markusas Braunas, atskirai teisiami baudžiamosiose bylose dėl šio skandalo.
Gegužę šeši bulgarai buvo nuteisti už šnipinėjimą Jungtinėje Karalystėje. Teismas nustatė, kad jie priklausė kuopelei, kuri atsiskaitydavo J. Maršalekui, o šis veikė kaip tarpininkas tarp jos ir Rusijos žvalgybos.
Tinklas vykdė įvairias sekimo ir žvalgybos operacijas, nukreiptas prieš Rusijos valstybę dominančius asmenis ir vietas.
