Telefoninio pokalbio metu Putinas ir Modi gyrė abiejų šalių draugystę

Praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas iki 50 proc. padidinus muitus daugumai Indijos eksportuojamų prekių, dėl to, kad Naujasis Delis ir toliau perka rusišką naftą.
Baltųjų rūmų pareigūnai kaltina Indijos naftos perdirbėjus pelnymųsi ir teigė, kad Naujojo Delio sprendimas pirkti rusišką naftą padeda finansuoti Maskvos karą Ukrainoje.
Be to, Indija kartu su kitomis Maskvos sąjungininkėmis, įskaitant Iraną, šį mėnesį dalyvavo bendrose Rusijos ir Baltarusijos pratybose „Zapad“, vykusiose taip pat ir netoli NATO bei Europos Sąjungos (ES) sienų.
Rusijos ir Indijos vadovai pokalbį telefonu surengė praėjus dienai po to, kai N. Modi savo gimtadienio proga sulaukė iš Baltųjų rūmų šeimininko šilto pasveikinimo ir pagyrų už pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
„Santykiai tarp Indijos ir Rusijos yra išskirtinai pagrįsti pasitikėjimu ir draugiški“, – po telefoninio skambučio per televiziją transliuotame vyriausybės posėdyje sakė Rusijos prezidentas.
Indijos premjeras socialiniame tinkle „X“ pareiškė esąs „įsipareigojęs toliau stiprinti Maskvos ir Naujojo Delio ypatingą ir privilegijuotą strateginę partnerystę“.
Jis pridūrė, kad Indija yra „pasirengusi prisidėti visais įmanomais būdais siekiant taikaus Ukrainos konflikto sprendimo“.
