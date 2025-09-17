Zelenskis atskleidė, kokius ginklus sąjungininkai nupirks Ukrainai iš JAV

Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė per bendrą spaudos konferenciją su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola Kyjive.
„Mes gavome daugiau nei 2 mlrd. dolerių iš mūsų partnerių specialiai PURL programai. Spalio mėnesį gausime dar papildomų pinigų. Manau, kad turėsime apie 3,5–3,6 mlrd. dolerių“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip pažymėjo Ukrainos prezidentas, pirmieji du JAV ginklų pirkimo paketai sudarys po 500 mln. dolerių.
„Šiuose paketuose, aš nekalbėsiu apie visas detales, tikrai bus raketos „Patriot“ ir [šaudmenys] „HIMARS“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Taip pat jis pridūrė, kad šiuo metu abiejų pusių komandos dirba, kad jam pavyktų susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
PURL iniciatyva
Vasarą buvo sukurta nauja iniciatyva „Ukrainos prioritetinių reikalavimų sąrašas“ (PURL) siekiant įsigyti amerikietiškų ginklų per NATO, kad būtų patenkinti Ukrainos poreikiai. Ukrainos tarptautiniai partneriai pradėjo skirti lėšų šiems tikslams.
Ukrainos tikslas – kas mėnesį gauti 1 mlrd. dolerių iš sąjungininkų amerikietiškų ginklų pirkimui. Neseniai tapo žinoma, kad JAV patvirtino pirmąjį ginklų pardavimo paketą per PURL iniciatyvą.
