Lenkijos prezidentas – už branduolinio ginklo dislokavimą šalyje

Atsakydamas į vedėjo klausimą, ar jis tikisi, kad Prancūzijos branduoliniai ginklai bus dislokuoti Lenkijoje, K. Nawrockis sakė, kad Lenkija turi būti įtraukta į branduolinių ginklų dislokavimo programą.
„Kaip Lenkijos Respublikos prezidentas, manau, kad Lenkija turi dalyvauti branduolinio ginklo pasiskirstyme. Ji turi turėti savo branduolinį, energetinį, civilinį ir karinį potencialą. Būtent tuo ir grindžiama Lenkijos ir Prancūzijos partnerystė“, – sakė Lenkijos prezidentas.
Jis pabrėžė, kad kaip šalies prezidentas nori padaryti viską, kas užtikrins Lenkijos saugumą.
„Galbūt dar per anksti apie tai kalbėti. Bet jei paklaustumėte manęs, ar Lenkija turėtų dalyvauti branduolinio ginklo pasiskirstyme, aš, žinoma, atsakyčiau „taip“, – sakė K. Nawrockis.
Prancūzija užsiminė apie „JAV pakeitimą“
Primename, kad Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas anksčiau paskelbė, kad jo šalis pasiūlys dislokuoti savo branduolinį ginklą sąjungininkų teritorijoje, kad pakeistų JAV.
E. Macronas sakė, kad yra pasirengęs gilinti bendradarbiavimą su Europos partneriais branduolinio atgrasymo klausimu.
Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Paryžiaus pasiūlymas dėl branduolinio atgrasymo yra svarstomas, ir pažymėjo, kad Lenkija būtų saugesnė, jei turėtų „savo branduolinį arsenalą“.
K. Nawrockio pirmtakas Andrzejus Duda pareiškė, kad Lenkija turi ieškoti apsaugos nuo Rusijos grėsmės pasitelkdama Prancūzijos „branduolinį skėtį“ ir siekti prieigos prie Amerikos branduolinių ginklų pagal branduolinio ginklo dalijimosi programą.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo 5 d. kreipimesi į tautą pareiškė, kad Rusija tapo grėsme visai Europai. Atsižvelgdamas į tai, jis paragino pradėti diskusiją dėl Prancūzijos branduolinio ginklo panaudojimo ES gynybai, atsižvelgiant į tai, kad JAV pakeitė poziciją Ukrainos atžvilgiu ir atsisakė lyderio vaidmens NATO. Be Lenkijos, pasirengimą aptarti šį klausimą išreiškė Vokietija, Danija ir Lietuva, rašoma „The Moscow Times“.
Pagal NATO branduolinio ginklo pasidalijimo programą JAV branduoliniai ginklai yra dislokuoti Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Turkijoje. Europoje savo branduolinį ginklą turi tik Prancūzija ir Didžioji Britanija.
Rusija pernai, kaip skelbiama, dislokavo branduolinį ginklą Lenkijos kaimynystėje – Baltarusijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!