  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas grasina Europai: pajėgos Ukrainoje bus karinis taikinys

2025-09-17 14:28
2025-09-17 14:28

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pagrasino Europai dėl svarstymų siųsti taikos palaikymo pajėgas į Ukrainą.

„Europa svarsto apie savo kontingentų siuntimą, kaip jau sakiau, į Ukrainą, kurie, kaip jau paskelbėme, bus laikomi teisėtu kariniu taikiniu“, – Kremliaus gaidelę pakartojo S. Lavrovas.

Kyjivas teritorinių nuolaidų Rusijai daryti nesutinka ir nori, kad Ukrainoje kaip taikos palaikymo pajėgos būtų dislokuoti Europos kariai, o tai jau yra nepriimtina Maskvai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, Vakarai jau kurį laiką diskutuoja apie galimą Europos šalių karių siuntimą į Ukrainą. Prezidentas Gitanas Nausėda rugpjūčio pabaigoje sakė, jog kol kas ankstyva pasakyti, ar tarp „Norinčiųjų koalicijos“ valstybių pajėgų bus ir Lietuvos kariai. Vis tik, šalies vadovo teigimu, Vilnius yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos saugumo garantijų užtikrinimo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Apklausa: dauguma lenkų pasiako prieš lenkų karių dalyvavimą taikos palaikymo pajėgose Ukrainoje

Didelė Lenkijos gyventojų dauguma, anot apklausos, yra prieš savo šalies dalyvavimą galimose taikdariškose pajėgose Ukrainoje. Už lenkų karių nusiuntimą pasisakė tik 17,3 proc. respondentų, o 61,1 proc. buvo prieš. Likę 21,6 proc. buvo neapsisprendę. Tokius rezultatus parodė apklausa, kurią laikraščio „Rzeczpospolita“ užsakymu atliko nuomonės tyrimo institutas „SW Research“.

Remiantis apklausa, prieš tokią Lenkijos karių misiją užsienyje buvo daugiau vyrų nei moterų. Veikiau neigiamos nuomonės apie misiją buvo ir jauni respondentai bei didesnių miestų gyventojai. 

Apklausa vyko rugpjūčio 19 ir 20 dienomis, joje dalyvavo 800 žmonių. Lenkija turi daugiau nei 500 km ilgio sieną su Ukraina.

Europoje jau daug mėnesių vyksta diskusijos dėl galimo taikos palaikymo pajėgų dislokavimo, jei būtų susitarta dėl ugnies nutraukimo Ukrainoje.

Vasarį Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas atmetė tiesioginį savo šalies dalyvavimą, tačiau pasiūlė logistinę ir politinę paramą.

