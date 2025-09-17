Navalnas kalėjime buvo nunuodytas, skelbia jo žmona

Anot jos, tokią išvadą leidžia daryti Vakarų laboratorijose atlikti tyrimai.
„2024 m. vasario mėnesį mums pavyko gauti ir saugiai pervežti Aleksejaus biologinius mėginius į užsienį. Laboratorijos mažiausiai dviejose šalyse juos nepriklausomai ištyrė. Abiejose buvo padaryta išvada, kad Aleksejus buvo nužudytas, konkrečiai – nunuodytas“, – „Nexta“ cituoja J. Navalnają.
Navalnas mirė kalėjime
Rusijos institucijų „ekstremistu“ vadintas A. Navalnas buvo žinomiausias Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikas. Jis 2024 m. vasario 16 d. neaiškiomis aplinkybėmis mirė kolonijoje Arktyje, kur atliko 19 metų laisvės atėmimo bausmę. Jam buvo tik 47-eri metai. A. Navalno šalininkai ir daug Vakarų politikų dėl opozicionieriaus mirties kaltino Rusijos vadovybę.
A. Navalno našlė Julija Navalnaja instagrame rašė, kad per tuos metus nebuvo nė dienos, kad ji nebūtų apie jį galvojusi, su juo juokusis ir tarusis viduje, taip pat su juo diskutavusi. „Labai myliu tave, ilgiuosi tavęs, man tavęs taip trūksta“, – rašė moteris.
Rusijos užsienio žvalgyba (SVR) prieš A. Navalno metinių dieną viešai įspėjo dėl galimų išpuolių prieš rusų opozicijos atstovus užsienyje. Putino šnipų aparatas teigė, esą tokius nusikaltimus rengti, o tada kaltę Rusijai suversti planuoja Ukrainos žvalgyba. Į tai reaguodamas, pernai per apsikeitimą kaliniais paleistas opozicijos aktyvistas Ilja Jašinas pareiškė, jog tai veikiau yra Kremliui būdingi vieši grasinimai, kad nė vienas Putino priešininkas neturėtų jaustis saugus – nesvarbu, kur jis bebūtų.
