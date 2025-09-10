Navalnaja ragina ES nebausti rusų: „Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“

„Spaudimas visiems Rusijos Federacijos piliečiams negali pakeisti Rusijos valdžios ir jos prezidento nuomonės. Taip pat tai nepaveiks tos Rusijos visuomenės dalies, kuri vis dar palaiko ryšius su Europa“, – rašė J. Navalnaja.
Pasak jos, siekiant taikos Europoje, nebūtų naudinga padėti Rusijos valdžios institucijoms izoliuoti šalies visuomenę.
J. Navalnaja pabrėžia, kad „asmeninių sankcijų prieš artimiausią Vladimiro Putino aplinką ir jo elito atstovus potencialas dar toli gražu neišnaudotas“.
Tarp asmenų, kuriems sankcijos nebuvo pritaikytos, ji įvardija dirigentą Valerijų Gergijevą, verslininkus Leonidą Mihelsoną, Vladimirą Lisiną, Andrejų Bokarevą ir Iskandarą Machmudovą.
Be to, ji primena, kad sankcijos netaikomos ir Rusijos pramonės ir prekybos ministrui Antonui Alikhanovui bei prezidento patarėjui Vladimirui Medinskiui, rašo „Meduza“.
„Putinas nėra Rusija“
J. Navalnaja ragina ES institucijas „atidžiai įvertinti, kiek 19-ojo sankcijų paketo priemonės iš tiesų paskatins tuos, kurie pradėjo karą ir kurių sprendimai bei ištekliai jį palaiko, nutraukti agresiją“.
„Putinas nėra Rusija, o Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“, – pabrėžia ji.
Italijos naujienų agentūra ANSA rugsėjo 9 d. pranešė, kad Europos Komisija, rengdama naują sankcijų paketą, svarsto galimybę įvesti papildomus apribojimus turistinių vizų išdavimui rusams.
Pasak ANSA, ši idėja kilo dėl to, kad 2025 m. vasarą rusai pradėjo dažniau vykti į Europą su turistinėmis vizomis.
2022 m. rugsėjo mėn. Europos Sąjunga sustabdė ES ir Rusijos susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo galiojimą.
Rusijos piliečiams pradėta reikalauti daugiau dokumentų, jų nagrinėjimo terminas buvo pratęstas, o vizos mokestis padidėjo nuo 35 iki 80 eurų.
