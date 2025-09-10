Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Navalnaja ragina ES nebausti rusų: „Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“

2025-09-10 16:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 16:04

Julija Navalnaja paragino Europos Sąjungos institucijas neįvesti visiško turistinių vizų išdavimo draudimo Rusijos piliečiams, numatyto naujame sankcijų pakete. Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle „X“ ir nurodė, kad atitinkamą kreipimąsi išsiuntė ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Kajai Kallas.

Navalnaja ragina ES nebausti rusų: „Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“ (nuotr. SCANPIX)

Julija Navalnaja paragino Europos Sąjungos institucijas neįvesti visiško turistinių vizų išdavimo draudimo Rusijos piliečiams, numatyto naujame sankcijų pakete. Apie tai ji pranešė socialiniame tinkle „X" ir nurodė, kad atitinkamą kreipimąsi išsiuntė ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Kajai Kallas.

13

„Spaudimas visiems Rusijos Federacijos piliečiams negali pakeisti Rusijos valdžios ir jos prezidento nuomonės. Taip pat tai nepaveiks tos Rusijos visuomenės dalies, kuri vis dar palaiko ryšius su Europa“, – rašė J. Navalnaja.

Pasak jos, siekiant taikos Europoje, nebūtų naudinga padėti Rusijos valdžios institucijoms izoliuoti šalies visuomenę.

J. Navalnaja pabrėžia, kad „asmeninių sankcijų prieš artimiausią Vladimiro Putino aplinką ir jo elito atstovus potencialas dar toli gražu neišnaudotas“.

Tarp asmenų, kuriems sankcijos nebuvo pritaikytos, ji įvardija dirigentą Valerijų Gergijevą, verslininkus Leonidą Mihelsoną, Vladimirą Lisiną, Andrejų Bokarevą ir Iskandarą Machmudovą.

Be to, ji primena, kad sankcijos netaikomos ir Rusijos pramonės ir prekybos ministrui Antonui Alikhanovui bei prezidento patarėjui Vladimirui Medinskiui, rašo „Meduza“.

„Putinas nėra Rusija“

J. Navalnaja ragina ES institucijas „atidžiai įvertinti, kiek 19-ojo sankcijų paketo priemonės iš tiesų paskatins tuos, kurie pradėjo karą ir kurių sprendimai bei ištekliai jį palaiko, nutraukti agresiją“.

„Putinas nėra Rusija, o Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“, – pabrėžia ji.

Italijos naujienų agentūra ANSA rugsėjo 9 d. pranešė, kad Europos Komisija, rengdama naują sankcijų paketą, svarsto galimybę įvesti papildomus apribojimus turistinių vizų išdavimui rusams.

Pasak ANSA, ši idėja kilo dėl to, kad 2025 m. vasarą rusai pradėjo dažniau vykti į Europą su turistinėmis vizomis.

2022 m. rugsėjo mėn. Europos Sąjunga sustabdė ES ir Rusijos susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo galiojimą.

Rusijos piliečiams pradėta reikalauti daugiau dokumentų, jų nagrinėjimo terminas buvo pratęstas, o vizos mokestis padidėjo nuo 35 iki 80 eurų.

A.
A.
2025-09-10 16:23
Ją irgi laikas į razziją siųsti, nusibodo propoganda.
Atsakyti
xxL
xxL
2025-09-10 16:23
Tai kas tuomet eina už pinigus žudyti Ukrainos žmonių, ne rusijos piliečiai? Už hitlerinės Vokietijos nusikaltimus buvo atsakingi visi Vokietijos piliečiai, tai kodėl mongolostano palikuonys maskolių naciai skiriasi? Šita ir kiti taip vadinami ruskyno liberalai yra tik KGB projektėlis skirtas balinti kruvinas rusijos federacijos piliečių rankas.
Atsakyti
AV
AV
2025-09-10 16:15
juokingi argumentai tos Navalnos,pagal ją rusijos piliečių milijardinė armija, ne skėriai viską griaunantys, o nekaltų avinų banda, kurie savo laisva valia išsirinko despotą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
