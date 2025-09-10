Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje nukritus dronui, žmonės – šoko būsenoje: naktį girdėjo ir naikintuvus

2025-09-10 15:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 15:55

Vlodavos apylinkėse esančiame Vyryki kaime rusų dronas nukrito ant gyvenamojo namo. Žmonės nenukentėjo, bet liko šoko būsenos, sakė gyvenvietės meras portalui „Interia“. 

Vlodavos apylinkėse esančiame Vyryki kaime rusų dronas nukrito ant gyvenamojo namo. Žmonės nenukentėjo, bet liko šoko būsenos, sakė gyvenvietės meras portalui „Interia“. 

0

„Žmonės nenukentėjo, bet yra šoko būsenoje“, – „Interia“ sakė Wyryki meras Bernardas Blaszczukas. Meras nusprendė uždaryti mokyklas ir atšaukti pamokas. Pasak jo, gyventojai visą naktį „girdėjo triukšmą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas iš dronų pataikė į gyvenamąjį namą Wyryki kaime, Wlodawa rajone, Liublino vaivadijoje. Pastato stogas buvo apgadintas, bet niekas nenukentėjo.

„Visi esame saugūs. Niekas nenukentėjo, – „Interia“ sakė B. Blaszczukas. – Užsakome brezentus, kad sutvirtintume sugadinto namo stogą. Tai gyvenamasis namas. Dėkui Dievui, niekas ten nenukentėjo“.

Kaip Wyryki meras sakė „Interia“, žmonės yra sveiki, bet šokiruoti. „Aš jiems suteikiau psichologinę pagalbą ir užtikrinu, kad mes tikrai nepaliksime jų be stogo virš galvos, bet dar nežinau detalių“, – sakė jis.

„Žmonės visą naktį girdėjo triukšmą. Buvo girdėti ir matyti mūsų lėktuvai. Buvo girdimas dūzgimas, todėl manau, kad galėjo būti ir dronai. Tai tikrai buvo daugiau nei tik tai, kas nukrito ant namo“, – sakė B. Baszczukas.

Pasak „Interia“, daugiausia pranešimų Liublino vaivadijoje iš gyventojų gauta iš Zamość, Włodawa ir Biała Podlaska rajonų.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Europai kyla grėsmė dėl Rusijos provokacijų

Lenkija trečiadienį renka savo NATO sąjungininkes skubioms deryboms, Rusijos dronams per naktinį išpuolį prieš Ukrainą įskridus ir į jos oro erdvę.

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pasmerkė „didelio masto provokaciją“, teigdamas, kad Lenkija nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris dronus.

D. Tuskas teigė, kad jis pasinaudojo NATO sutarties 4-uoju straipsniu, pagal kurį narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus. Tai tik aštuntas kartas, kai ši priemonė buvo panaudota.

B. Pistorius teigė, kad dronų įsiveržimas yra pavyzdys to, „apie ką reguliariai kalbame mažiausiai dvejus metus, o būtent – kad mums nuolat kyla grėsmė dėl Rusijos pajėgų provokacijų“.

Šios grėsmės gali būti matomos „Baltijos oro erdvėje, Baltijos jūroje (...) o taip pat ir Vidurio Europoje per hibridines atakas arba per tokius (dronų) skrydžius“, sakė jis.

Vokietija bendradarbiauja su Lenkija konsultacijų pagal 4-ąjį straipsnį forma, pridūrė B. Pistorius.

„Mes palaikome šį požiūrį, kurį laikome teisingu“, – sakė jis.

