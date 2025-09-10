Lenkijoje iš viso rasta 8 rusiškų dronų nuolaužų ir raketos dalių

Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienio rytą neeiliniame parlamento posėdyje pranešė, kad per naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido iš viso 19 nepilotuojamųjų orlaivių.
D. Tusko teigimu, tris ar keturis nepilotuojamuosius orlaivius, iš Baltarusijos įskridusius į Lenkiją, numušė Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“ ir Nyderlandų „F-35“.
Generalinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė spaudos konferencijoje pranešė, kad dronų liekanų rasta keliose vietovėse. Dauguma jų buvo rytinėje Liublino vaivadijoje, nors vienas iš jų nuo rytinės sienos nuskriejo apie 400 kilometrų.
Be to, Vyhalevo kaime už daugiau nei 50 kilometrų nuo sienos su Baltarusija rasta „neaiškios kilmės“ raketų dalių.
Apgadintas turtas
Lubelsko policija platformoje „X“ paskelbė, kad nuolaužos rastos Čosnuvkos kaime netoli Baltarusijos sienos. Tuo tarpu Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad Vyrikų kaime, esančiame netoli Baltarusijos ir Ukrainos sienos, krintančios dronų nuolaužos apgadino namą ir automobilį.
Naujienų agentūra „Reuters“ pateikė nuotraukas, kuriose, pasak jos, matyti apgadinto drono, numušto netoli Zamostės miesto pietryčių Lenkijoje, dalys.
Pranešta, kad nuolaužų buvo rasta ir dar toliau, už 300 kilometrų nuo rytinės šalies sienos netoli centrinio Lodzės miesto ir maždaug už 400 kilometrų nuo sienos esančiame Olesno mieste.
Centrinis Lenkijos policijos komisariatas pranešė, kad nepilotuojamųjų orlaivių liekanų paieškose dalyvavo apie 12 000 pareigūnų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!