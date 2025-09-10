Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lenkijoje iš viso rasta 8 rusiškų dronų nuolaužų ir raketos dalių

2025-09-10 15:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:17

Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad po to, kai trečiadienio rytą užkirsti kelią masiniam oro erdvės pažeidimui į dangų buvo pakelti naikintuvai, šalyje buvo rastos aštuonių nepilotuojamųjų orlaivių nuolaužos ir raketos dalys, praneša naujienų portalas „TVP World“.

Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienio rytą neeiliniame parlamento posėdyje pranešė, kad per naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido iš viso 19 nepilotuojamųjų orlaivių.

Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienio rytą neeiliniame parlamento posėdyje pranešė, kad per naktį į Lenkijos oro erdvę įskrido iš viso 19 nepilotuojamųjų orlaivių.

D. Tusko teigimu, tris ar keturis nepilotuojamuosius orlaivius, iš Baltarusijos įskridusius į Lenkiją, numušė Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“ ir Nyderlandų „F-35“.

Generalinė ginkluotųjų pajėgų vadavietė spaudos konferencijoje pranešė, kad dronų liekanų rasta keliose vietovėse. Dauguma jų buvo rytinėje Liublino vaivadijoje, nors vienas iš jų nuo rytinės sienos nuskriejo apie 400 kilometrų.

Be to, Vyhalevo kaime už daugiau nei 50 kilometrų nuo sienos su Baltarusija rasta „neaiškios kilmės“ raketų dalių.

Lenkija numušė rusų dronus
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkija numušė rusų dronus

Apgadintas turtas

Lubelsko policija platformoje „X“ paskelbė, kad nuolaužos rastos Čosnuvkos kaime netoli Baltarusijos sienos. Tuo tarpu Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad Vyrikų kaime, esančiame netoli Baltarusijos ir Ukrainos sienos, krintančios dronų nuolaužos apgadino namą ir automobilį.

Naujienų agentūra „Reuters“ pateikė nuotraukas, kuriose, pasak jos, matyti apgadinto drono, numušto netoli Zamostės miesto pietryčių Lenkijoje, dalys.

Pranešta, kad nuolaužų buvo rasta ir dar toliau, už 300 kilometrų nuo rytinės šalies sienos netoli centrinio Lodzės miesto ir maždaug už 400 kilometrų nuo sienos esančiame Olesno mieste.

Centrinis Lenkijos policijos komisariatas pranešė, kad nepilotuojamųjų orlaivių liekanų paieškose dalyvavo apie 12 000 pareigūnų.

