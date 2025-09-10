Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paskelbta Lenkijoje nukritusio drono nuotrauka – toks buvo „atklydęs“ ir į Lietuvą

2025-09-10 15:01 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-10 15:01

Vienas iš Rusijos dronų, įskridusių į Lenkijos oro erdvę, buvo Kinijoje suprojektuotas dronas „Gerbera“, pranešė ginkluotės ekspertas „Sky News“, remdamasis Lenkijos žiniasklaidoje skelbiama nukritusio drono nuotrauka.

Vienas iš Rusijos dronų, įskridusių į Lenkijos oro erdvę, buvo Kinijoje suprojektuotas dronas „Gerbera", pranešė ginkluotės ekspertas „Sky News", remdamasis Lenkijos žiniasklaidoje skelbiama nukritusio drono nuotrauka.

2

Lenkija numušė rusų dronus
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkija numušė rusų dronus

„Gerbera“ dronus rusai dažniausiai naudoja tam, kad suklaidintų Ukrainos gynybos sistemas. O vienas jų liepos pradžioje buvo „nuklydęs“ ir į Lietuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų radaro signalas yra labai panašus į kitų karo metu naudojamų puolamųjų dronų, pavyzdžiui, „Shahed“ dronų arba „Geran-2“ (rusų kopija „Shahed“ dronui), tačiau jų gamyba yra žymiai pigesnė.

„Gerbera“ kainuoja apie 10 proc. „Geran-2“ kainos, teigia „EODynamics“ operacijų direktorius Rickas Rickardas.

„Gerbera“ dronai daugiausia naudojami kaip masalas, kad būtų numušti ir eikvotų gynybinius išteklius“, – sako jis.

„Ukrainos dangus yra užtvindytas dronų, kuriuos paleidžia Rusija, ir vienas iš būdų, kuriais Rusija tai pasiekia, yra šis 10 proc. kovinio drono kainuojantis variantas, kuris neturi galutinio poveikio, bet eikvoja oro gynybos išteklius, juos numušant“, – „Sky News“ sakė R. Rickards.

Dronų naudojimas kare sparčiai keičiasi, ir yra pranešimų, kad „Gerbera“ dronai Ukrainoje yra naudojami kaip ginklai.

„Iš nuotraukų, kurias matome [iš Lenkijos], kuriose matyti nepažeisti nosies kūgiai, nežinome, ar ten buvo kovinė galvutė, ar ne“, – priduria jis.

Į Lietuvą šią vasarą įskrido du dronai

Lietuvos pasieniečiai liepos 10 dieną pastebėjo iš Baltarusijos skrendantį objektą. Pasak kariuomenės, jis prieš nukrisdamas Lietuvos teritorijoje išbuvo apie tris minutes.

Iš pradžių pareigūnai įtarė, kad oro erdvę kirto iranietiškas dronas „Shahed“, kuriuos Rusija naudoja kare prieš Ukrainą, bet vėliau paaiškėjo, jog tai – Rusijoje gaminamas bepilotis orlaivis „Gerbera“.

Bepilotė skraidyklė nukrito pati netoli uždaryto Šumsko pasienio kontrolės punkto, maždaug už kilometro nuo sienos su Baltarusija.

O štai Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

