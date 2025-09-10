Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po Rusijos išpuolio Lenkijoje – Kubiliaus raginimas: „Turime skubiai sukurti „dronų sieną“

2025-09-10 11:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 11:33

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Europa pradės programą „Eastern Flank Watch“ (Rytų flango stebėjimas), siekdama pagerinti realaus laiko stebėjimą Europos Sąjungos šalyse, kurios ribojasi su Rusija. Apie tai praneša „Clash Report“.

Tiek EK pirmininkė, tiek EK narys, atsakingas už gynybos ir kosmoso reikalus Andrius Kubilius teigia, kad tam reikalinga „dronų siena".

22

Tiek EK pirmininkė, tiek EK narys, atsakingas už gynybos ir kosmoso reikalus Andrius Kubilius teigia, kad tam reikalinga „dronų siena“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes pastatysime sieną iš dronų“, – trečiadienį sakė U. von der Leyen.

Savo ruožtu A. Kubilius pareiškė, kad Rusija vėl bando ES rytinį flangą, todėl blokui reikalinga patikima apsauga nuo Rusijos dronų.

„Rusija vėl bando pasienio valstybes, ES ir NATO. Mes turime skubiai sukurti „dronų sieną“ palei visą ES rytinį flangą, kuris šiuo metu yra svarbiausias bendras projektas“, – rašė politikas savo socialinio tinklo „X“ paskyroje.

Anot jo, šiuo klausimu Europos Komisija dirbs su valstybėmis narėmis, būtent su šalimis ES rytiniame flange, taip pat su Ukraina.

„Rusija bus sustabdyta“, – užtikrino A. Kubilius.

Lenkija numušė rusų dronus

ELTA primena, kad trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.

Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.

Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.

Pedotvarto isgama
Pedotvarto isgama
2025-09-10 11:44
Psk nx iš čia kiaulės galva, ar ne tu, kartu su KGB Raška juchnevich privezei šimtus tūkstančių ruskij mir?
Atsakyti
Geriausiai
Geriausiai
2025-09-10 11:47
kurti kai sėdi šiltoje Briuselio kėdutėje
Atsakyti
Lietuvis
Lietuvis
2025-09-10 11:55
Kas iš to girtuoklio gero. Gertų kur samąnę kaime, visas užtinęs laksto po Briuselį, gėdą Lietuvai daro. Pragers jis euro gynybą nevykęs((((
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
