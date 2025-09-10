Po Rusijos išpuolio Lenkijoje – Kubiliaus raginimas: „Turime skubiai sukurti „dronų sieną“

Tiek EK pirmininkė, tiek EK narys, atsakingas už gynybos ir kosmoso reikalus Andrius Kubilius teigia, kad tam reikalinga „dronų siena“.
„Mes pastatysime sieną iš dronų“, – trečiadienį sakė U. von der Leyen.
Savo ruožtu A. Kubilius pareiškė, kad Rusija vėl bando ES rytinį flangą, todėl blokui reikalinga patikima apsauga nuo Rusijos dronų.
„Rusija vėl bando pasienio valstybes, ES ir NATO. Mes turime skubiai sukurti „dronų sieną“ palei visą ES rytinį flangą, kuris šiuo metu yra svarbiausias bendras projektas“, – rašė politikas savo socialinio tinklo „X“ paskyroje.
Anot jo, šiuo klausimu Europos Komisija dirbs su valstybėmis narėmis, būtent su šalimis ES rytiniame flange, taip pat su Ukraina.
„Rusija bus sustabdyta“, – užtikrino A. Kubilius.
Lenkija numušė rusų dronus
ELTA primena, kad trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.
Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.
Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.
