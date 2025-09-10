Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaja Kallas: Rusijos dronai Lenkijoje – tyčinis provokacinis veiksmas

2025-09-10 10:07 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-10 10:07

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius bepiločius rusų orlaivius, Europos Sąjungos (ES) politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad į Lenkijos oro erdvę įskridę dronai – „tyčinis veiksmas“.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijai numušus jos oro erdvę pažeidusius bepiločius rusų orlaivius, Europos Sąjungos (ES) politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad į Lenkijos oro erdvę įskridę dronai – „tyčinis veiksmas“.

REKLAMA
2

„Vakar Lenkijoje matėme rimčiausią Rusijos Europos oro erdvės pažeidimą nuo karo pradžios, ir visi ženklai rodo, kad tai buvo tyčinis, o ne atsitiktinis veiksmas“, - savo „X“ paskyroje rašė K. Kallas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat ES politikos vadovė išreiškė būtinybę stiprinti paramą Ukrainai ir investuoti į Europos gynybą.

REKLAMA
REKLAMA

„Rusijos karas stiprėja, o ne baigiasi. Turime padidinti kainą Maskvai, sustiprinti paramą Ukrainai ir investuoti į Europos gynybą“, - teigė K. Kallas.

REKLAMA

Ji pridūrė, kad Europos Sąjunga atlieka labai svarbų vaidmenį ir remia tokias tokias iniciatyvas kaip Rytų sienos skydo gynybos linija.

Lenkija numušė rusų dronus

Trečiadienį, siekdama numušti savo oro erdvėje skraidančius dronus po Rusijos oro atakos Ukrainoje, Lenkija mobilizavo savo ir NATO oro gynybos pajėgas.

Pasak BBC, tai buvo pirmas kartas nuo 2022 m., prasidėjus Rusijos karui Ukrainoje, kai NATO šalis tiesiogiai atakavo Rusijos objektus savo oro erdvėje. Lenkija šį pažeidimą pavadino agresijos aktu.

Lenkijos karinė vadovybė teigė, kad dronai pakartotinai pažeidė Lenkijos oro erdvę per Rusijos ataką kitoje sienos pusėje – vakarų Ukrainoje. Maždaug 9 val. ryto Lietuvos laiku Lenkijos kariuomenė pranešė baigusi gynybines oro operacijas ir perspėjo šalies gyventojus nesiartinti prie numuštų nežinomų objektų ir jų nuolaužų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų