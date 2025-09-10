Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dronas nukrito ant namo stogo ir automobilio – pirmieji vaizdai iš Lenkijos po Rusijos naktinės atakos

2025-09-10 09:40
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-10 09:40

Rusijos drono nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą Liublino regione. Incidento metu buvo apgadintas namo stogas ir netoliese stovėjęs automobilis.

(nuotr. Polsat News) (nuotr. Telegram)
28

Rusijos drono nuolaužos apgadino gyvenamąjį namą Liublino regione. Incidento metu buvo apgadintas namo stogas ir netoliese stovėjęs automobilis.

5

Vlodavos apskrities vadovas Mariuszas Zanko apie šį incidentą pranešė „Polsat News“. „Wyryki (Vyrykų) kaime įvyko incidentas, kurio metu buvo apgadintas gyvenamasis namas. Dar nežinome detalių, nežinome, ar ant namo nukrito pats dronas ir apgadino stogą bei lubas, ar tai buvo drono nuolaužos“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iš to, ką žinau iš gyventojų, žmonės girdėjo sprogimą ir taip pat matė Lenkijos naikintuvus. Situacija yra gana sudėtinga ir nerimą kelianti, ir gyventojai iš tiesų yra labai susirūpinę“, – pridūrė apskrities administratorius.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Lenkijoje ieškoma naktį numuštų dronų

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis štabas paskelbė apie operacijos šalies oro erdvėje, į kurią naktį iš rugsėjo 10 d. įsiveržė dronai per Rusijos oro ataką Ukrainoje, pabaigą.

„Tęsiami darbai, siekiant surasti ir nustatyti galimas objektų, pažeidusių Lenkijos oro erdvę, kritimo vietas,“ – teigiama pranešime.

Lenkijos karinės pajėgos padėkojo už pagalbą NATO oro pajėgų vadovybei ir Nyderlandų karališkosioms oro pajėgoms, kurių naikintuvai F-35 padėjo užtikrinti saugumą Lenkijos danguje, rašo „RBC-Ukraina“.

Žiniasklaida pažymi, kad Lenkijos karinės pajėgos ir NATO sąjungininkai pirmą kartą numušė dronus virš Lenkijos per Rusijos ataką Ukrainoje.

