  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Maskva sąmoningai plečia savo agresiją – tai kelia didesnę grėsmę Europai

2025-09-10 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 09:18

Lenkijos oro erdvę pažeidus rusų bepiločiams orlaiviams, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Maskva sąmoningai plečia savo agresiją ir kelia vis didesnę grėsmę visai Europai.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Lenkijos oro erdvę pažeidus rusų bepiločiams orlaiviams, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Maskva sąmoningai plečia savo agresiją ir kelia vis didesnę grėsmę visai Europai.

1

Rusija sąmoningai plečia savo agresiją, keldama vis didesnę grėsmę Europai. Dronų spiečius virš Lenkijos teritorijos yra dar vienas įrodymas – kaip ir grasinanti retorika NATO rytinio flango atžvilgiu“, – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.

„Pasaulis privalo sustabdyti agresorių – palaužti jo karo ekonomiką ir gebėjimą naikinti bei žudyti“, – pridūrė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė galimą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įamžinimą Pustelnike
Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)
Nausėda: Nawrockis į Vilnių atvyks rugsėjo 8 d. (2)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitikime su Lenkijos vadovu: regiono saugumas – bendras mūsų įsipareigojimas (4)

