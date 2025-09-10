Nausėda: Maskva sąmoningai plečia savo agresiją – tai kelia didesnę grėsmę Europai

„Rusija sąmoningai plečia savo agresiją, keldama vis didesnę grėsmę Europai. Dronų spiečius virš Lenkijos teritorijos yra dar vienas įrodymas – kaip ir grasinanti retorika NATO rytinio flango atžvilgiu“, – trečiadienio rytą socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
„Pasaulis privalo sustabdyti agresorių – palaužti jo karo ekonomiką ir gebėjimą naikinti bei žudyti“, – pridūrė jis.
