 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jeglinskas apie Kauno kandidatūrą į KAM vadovus: tai loterija, kurioje žaidžiama su Lietuvos saugumu

2025-11-09 20:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 20:41

Sprendimas į krašto apsaugos ministrus teikti socialdemokratų vicepirmininko Roberto Kauno kandidatūrą yra loterija, kurioje žaidžiama Lietuvos saugumu, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrimas Jeglinskas.

Giedrimas Jeglinskas Andrius Ufartas/ELTA

Sprendimas į krašto apsaugos ministrus teikti socialdemokratų vicepirmininko Roberto Kauno kandidatūrą yra loterija, kurioje žaidžiama Lietuvos saugumu, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Giedrimas Jeglinskas.

REKLAMA
2

„Tai yra loterija, kurioje žaidžiama su Lietuvos saugumu ir tai turbūt labiausiai kelia nerimą“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė G. Jeglinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, didžiausia problema, kad kandidatas į ministrus neturi nei reikiamos patirties krašto apsaugos srityje, nei ilgalaikės vizijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvienas lyderis turi ateiti su aiškia vizija, tada visiems yra paprasčiau. (...) Čia yra žmogus neturintis vizijos“, – pabrėžė G. Jeglinskas.

REKLAMA

„Tu negali visiškai iš šalies paimti (kandidato – ELTA). (...) Bet matome, kad tai tinka, pasirodo, ir socialdemokratų partijai, tai tinka, pasirodo, ir prezidentui, nes jis turbūt tik vykdys nurodymus, šis ministras. Bet lyderis be vizijos yra ne lyderis“, – sakė jis.

Politikas taip pat akcentuoja, kad sprendimas deleguoti R. Kauną į krašto apsaugos ministrus buvo padiktuotas akivaizdaus lyderių trūkumo socialdemokratų partijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra simptomatinis atvejis – ar mes pažvelgtume į premjero paieškas, ar į ministrų paieškas – mes iš tiesų turime kadrų stygių, yra talentų badas (...). Dabar mes turime visišką parodiją, žvelgiant į bandymą sukurti kažkokią tai veikiančią Vyriausybę. Ir galo šitam chaosui turbūt ir nesimato“, – sakė jis.

ELTA primena, kad kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas šią savaitę su prezidentu Gitanu Nausėda buvo susitikęs du kartus. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo R. Kaunas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų