Juozas Olekas su Vladislavu Kondratovičiumi aptars biudžeto, pareigūnų atlyginimų klausimus

„Su vidaus reikalų ministru V. Kondratovičiumi sutarėme pirmadienį susitikti aptarti vidaus reikalų sistemai skirto biudžeto, pasienio saugumo ir statutinių pareigūnų keliamų klausimų dėl atlyginimų“, – feisbuke rašė J. Olekas.
„Vidaus reikalų tarnybos yra labai svarbios mūsų šalies saugumui, tad aptarsime, kaip vykdyti valstybės įsipareigojimus čia tarnaujantiems žmonėms“, – teigė jis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę statutinių pareigūnų profesinių sąjungų atstovai politikus paragino grįžti prie vasarą žadėto darbo užmokesčio augimo ir socialinių garantijų, o lūkesčių neišpildant žadėjo jungtis prie lapkričio pabaigoje vyksiančio kultūros bendruomenės protesto.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra skelbęs, jog dar prieš kelis mėnesius, be kita ko, buvo siūloma pareigūnų darbo užmokestį kelti keliais etapais: per trejus metus kasmet pareigūnų algų koeficientus didinti 7 procentais.
Tačiau pateiktame kitų metų biudžete šiuo metu numatyta, jog 2026 metais statutinių pareigūnų atlyginimas „į rankas“ vidutiniškai turėtų augti 110 eurų, tai yra 5 procentais, tiesa, NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė BNS yra sakiusi, jog atlyginimai didės tik labai mažą algos koeficientą turintiems ir nedaug uždirbantiems pareigūnams, o „didžioji dalis žmonių, kurie turi jau nemažą darbo stažą, liks tik su aštuonių eurų padidinimu“.
Taip pat buvo planuota nustatyti, kad nuo kitų metų priedas už stažą negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, o pareigūnams, kurių stažas yra 25 ir daugiau metų, priedas už jį didinamas iki 30 proc. pareiginės algos.
Nuo 2027 metų pradžios buvo siūloma nustatyti 20 proc. priedą pareigūnams, kurių tarnybos stažas yra nuo 15 iki 20 metų, o tiems, kurių stažas yra nuo 21 iki 24 metų, šis priedas kasmet turėjo didėti 2 proc., tai yra nuo 22 iki 28 procento.
Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
Dabar Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projekte numatyta 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Kompensacija kas mėnesį bus mokama pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.
Pasak vidaus reikalų ministro, dedamos visos pastangos atliepti lūkesčius, tačiau pareigūnams numatytas algų didėjimas pasikeitė dėl atsiradusių kitų valstybės poreikių.
2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.