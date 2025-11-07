Juozo Oleko nuotraukos įžiebė aistras tarp krepšinio sirgalių: užkliuvo 1 dalykas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Dovydas Skarolskis socialiniame tinkle „Facebook“ iškėlė diskusiją. Jis pasidalijo įrašu, kuriame – dvi nuotraukos su J. Oleku.
Kuris Olekas esi šiandien?“ – rašė D. Skarolskis.
Kilo diskusija
Vienas J. Oleko kadras buvo užfiksuotas prieš metus, o jame matyti, kaip politikas palaiko Kauno „Žalgirį“.
„Spėjau! Į mylimos komandos varžybas teko atskubėti iš pajūrio. Net rinkimų karštinė nesustabdys nuo krepšinio!“ – prieš metus rašė jis.
Tačiau šiemet, lapkričio 5-ąją, J. Olekas publikavo įrašą, kuriame matyti jo palaikymas Vilniaus „Rytui“.
„Dėkoju Vilniaus „Ryto“ krepšininkams už gražų žaidimą, pergalę ir padovanotą puikų vakarą“, – rašė politikas, dalindamasis nuotraukomis iš rungtynių.
Išvydę šiuos kadrus, krepšinio aistruoliai dalijosi savo nuomonėmis.
„O kame problema? Europos turnyruose palaikau ir „Žalgirį“, ir „Rytą“, ir „Lietkabelį“, ir „Neptūną“... Ir nuvažiuoju pažiūrėti bet kurios šių komandų varžybų Europos turnyruose, kai tik yra galimybė“, – rašė vienas internautas.
„Pagal vėjo kryptį“, – juokavo kitas.
