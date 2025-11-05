 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas tikisi, kad siena su Baltarusija bus atverta: įvardijo, kada tai būtų padaryta

2025-11-05 09:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 09:35

Dėl kontrabandinių balionų Vyriausybei iki mėnesio pabaigos uždarius sieną su Baltarusija, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad pasibaigus nustatytam terminui ji vėl bus atverta. Anot socialdemokrato, nors šis sprendimas yra skausmingas Baltarusijos režimui, jis trikdo ir kasdienį Lietuvos gyvenimą.

Juozas Olekas (Lukas Balandis/BNS)

Dėl kontrabandinių balionų Vyriausybei iki mėnesio pabaigos uždarius sieną su Baltarusija, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad pasibaigus nustatytam terminui ji vėl bus atverta. Anot socialdemokrato, nors šis sprendimas yra skausmingas Baltarusijos režimui, jis trikdo ir kasdienį Lietuvos gyvenimą.

REKLAMA
3

„Manau, kad tos priemonės, kurių dabar imtasi, duos tokį šiek tiek skausmingą efektą, (…) bet nežiūrint Baltarusijos režimo atsako vis tiek norisi, kad tas gyvenimas vyktų ir sienos būtų vėl atidarytos“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sienos užvėrimas duoda efektą tramdant tuos, kurie leidžia tuos balionus, bet jis kliudo ir mūsų normaliam gyvenimui“, – tikino politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, sienos uždarymas trukdė gyventojams aplankyti artimųjų kapus Baltarusijoje, toliau stabdo tarptautiniais maršrutais vykstančių vilkikų eismą.

REKLAMA

„Aš tikiu, kad mes norėtume, kad ta siena būtų atvira, kad mūsų žmonės galėtų nuvykti (į Baltarusiją – ELTA), kad mūsų transportininkai galėtų vykti, (…) tai stengsimės, kad ta problema būtų išspręsta“, – teigė socialdemokratas.

Jis kritikavo buvusios Vyriausybės veiksmus, kuriais, anot parlamentaro, į balionų grėsmę reaguota nepakankamai.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvusios valdžios pozicija buvo tokia – nieko tokio, tegul lekia (balionai – ELTA), čia kontrabanda ir į tą kontrabandą galbūt buvo nepakankamai sureaguota kovoti su ja ir ji pridarė galbūt tokių hibridinių problemų“, – aiškino J. Olekas.

ELTA primena, kad po spalį fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, praėjusį trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija. 

Uždaryti paskutiniai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, tačiau nuspręsta taikyti išimtis į Lietuvą sugrįžtantiems šalies piliečiams ir asmenims, turintiems laikinus leidimus gyventi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kas
kas
2025-11-05 10:01
leidžia tuos balionus uždaryta siena jiems netrukdo . Kas sugalvojo tokią 'apsaugą'
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų