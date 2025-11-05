Olekas: tikėtina, kad kandidatas į kultūros ministrus jau yra

„Aš negalėčiau paneigti. Aš tikrai to negalėčiau paneigti. Aš tiesiog pažįstu ministrę pirmininkę gerai, manau, kad ji tikrai labai kryptingai dirba ir čia galima manyti, kad tas klausimas irgi išsispręs ant dienų, dar greičiau negu mes patvirtinsime biudžetą“, – Žinių radijui trečiadienį sakė Seimo pirmininkas.
Jis neatmeta, kad kandidatūra aptarta ir su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Aš manau, kad gal ir taip, gal jie pasikalba, tikrai susitinka. Man atrodo, kad kultūros problemų sprendimas yra svarbus, nes tai yra svarbu mums kaip Seimo daugumai“, – teigė J. Olekas.
Kaip rašė BNS, Kultūros ministerija nuolatinio vadovo neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė savaitę dirbęs „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Laikinai kultūros ministrės pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Ji antradienį paskyrė tris kultūros viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin.
Ministro kandidatūrą turinti pateikti premjerė Inga Ruginienė pati susidariusią situaciją vadina nenormalia.
Nepaisant to, ji negalėjo nurodyti, kada bus pateikta kultūros ministro kandidatūra.
Prezidentas teigė kandidato besitikintis artimiausiomis savaitėmis.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimt ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!