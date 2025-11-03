 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: privalome išspręsti lyčiai neutralios partnerystės įstatymo klausimą

2025-11-03 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 09:19

Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad parlamentas privalo išspręsti lyčiai neutralios partnerystės įstatymo klausimą. Pasak socialdemokrato, tą padaryti Seimą įpareigoja ir Konstitucinio Teismo (KT) išvada. Visgi, politiko teigimu, paramos šiam klausimui valdančiųjų gretose gali pritrūkti, todėl palaikymo bus ieškoma ir tarp opozicijos.

LGBTQ+ (nuotr. SCANPIX)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad parlamentas privalo išspręsti lyčiai neutralios partnerystės įstatymo klausimą. Pasak socialdemokrato, tą padaryti Seimą įpareigoja ir Konstitucinio Teismo (KT) išvada. Visgi, politiko teigimu, paramos šiam klausimui valdančiųjų gretose gali pritrūkti, todėl palaikymo bus ieškoma ir tarp opozicijos.

REKLAMA
2

„Manau, kad mes tiesiog privalome tą padaryti, tą įpareigoja mus ir Konstitucinio Teismo sprendimai. Tarsimės, kaip tą padaryti, nes mes iš anksto žinojome, kad kai kurie mūsų partneriai koalicijoje nebalsuos. Tai yra jų pozicija, bet ieškosime paramos iš kitų frakcijų“, – pirmadienį LRT radijui sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matėme, kad, deja, nepavyko praeitame Seime (priimti partnerystę reglamentuojančio įstatymo – ELTA), bet mūsų bendrapiliečiai gyvena tarp mūsų, mes turime spręsti ir jų problemas. Reikia ieškoti kompromiso. Ir kuo greičiau mes tą padarysime, tuo šitos problemos bus mažiau ir tuo bus, sakyčiau, mažiau pagrindo ar galimybės kam nors tą klausimą eksploatuoti kaip kivirčo ar įtampos šaltinį“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, Seimo Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) pirmininkas, socialdemokratas Laurynas Šedvydis Eltai teigė registruosiantis įstatymo projektą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės. Pasak jo, Seimui siūlomas projektas bus liberalesnis nei anksčiau svarstyta civilinės sąjungos įteisinimo galimybė.

REKLAMA

Koalicijos partneriai „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ tvirtino nepalaikysią šio įstatymo projekto.

Šiuo metu Civiliniame kodekse įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją Konstitucinis Teismas (KT) įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.

Tiesa, dar praėjusios kadencijos Seime parengtas lyčiai neutralią partnerystę reglamentuojantis Civilinės sąjungos įstatymas, kuriuo siūloma sureguliuoti santuokos nesudariusių, tačiau bendrus tarpusavio santykius kuriančių asmenų turtinius bei asmeninius santykius, yra praėjęs dvi iš trijų balsavimo stadijų parlamente.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų