Olekas: Robertas Kaunas yra pasiruošęs eiti ministro pareigas

„Aš manau, kad jo patirtis, ypatingai jo paties sukurtas verslas ir (patirtis – BNS) savivaldoje, ir dabar Seime, ir galiausiai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) rodo, kad jis yra pasiruošęs užimti tokias pareigas“, – LRT radijui pirmadienį tikino parlamento vadovas.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba NSGK. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.
Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.
Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.
Opozicija kritikuoja valdančiųjų pasirinkimą, sakydama, kad R. Kauno kandidatūra yra eksperimentas, ir ragina prezidentą jo neskirti ministru. Tuo metu prie Prezidentūros pirmadienio rytą rengiamas protestas pavadinimu „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui“.
Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.
