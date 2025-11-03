 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Olekas: Robertas Kaunas yra pasiruošęs eiti ministro pareigas

2025-11-03 08:21 / šaltinis: BNS
2025-11-03 08:21

Prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį susitiksiant su Lietuvos socialdemokratų partijos siūlomu kandidatu į krašto apsaugos ministrus Robertu Kaunu, pastarojo partijos kolega, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad šis yra pasiruošęs eiti pareigas.

Juozas Olekas (R. Riabovo/BNS nuotr.)

Prezidentui Gitanui Nausėdai pirmadienį susitiksiant su Lietuvos socialdemokratų partijos siūlomu kandidatu į krašto apsaugos ministrus Robertu Kaunu, pastarojo partijos kolega, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad šis yra pasiruošęs eiti pareigas.

REKLAMA
2

„Aš manau, kad jo patirtis, ypatingai jo paties sukurtas verslas ir (patirtis – BNS) savivaldoje, ir dabar Seime, ir galiausiai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) rodo, kad jis yra pasiruošęs užimti tokias pareigas“, – LRT radijui pirmadienį tikino parlamento vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba NSGK. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.

REKLAMA
REKLAMA

Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad R. Kauno kandidatūra yra preliminariai suderinta su prezidentu.

REKLAMA

Pasak M. Sinkevičiaus, nors R. Kaunas ir stokoja patirties, atsirinkdami kandidatą socialdemokratai vertino jo ambicijas, partinę priklausomybę, komandiškumą.

Opozicija kritikuoja valdančiųjų pasirinkimą, sakydama, kad R. Kauno kandidatūra yra eksperimentas, ir ragina prezidentą jo neskirti ministru. Tuo metu prie Prezidentūros pirmadienio rytą rengiamas protestas pavadinimu „KAM ministro postas? Tik ne R. Kaunui“.

Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
įdomiai pas jus paruošia į ministrus
įdomiai pas jus paruošia į ministrus
2025-11-03 08:27
o ka s jį ruošė?Blūdmergytė per 3 d.ar kas?kur pasiruošė,nedirbdamas nei NSGK,mėnuo-juokinga slaikas, nei vyriausybėje,nei ministru buvo,kiek metų seime?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų