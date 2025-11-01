 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Visų Šventųjų dieną Olekas lankys iškilių Lietuvos žmonių kapus

2025-11-01 08:35 / šaltinis: BNS
2025-11-01 08:35

Minint Visų Šventųjų dieną, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šeštadienį aplankys ir padės gėlių ant laisvės kovotojų ir iškilių asmenybių kapų.

Juozas Olekas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Minint Visų Šventųjų dieną, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šeštadienį aplankys ir padės gėlių ant laisvės kovotojų ir iškilių asmenybių kapų.

4

Antakalnio kapinėse parlamento vadovas padės gėlių ant Sausio 13-osios ir Medininkų tragedijos aukų kapų, pagerbs prezidento Algirdo Mykolo Brazausko ir poeto Justino Marcinkevičiaus kapus, bus padėtos gėlės ant Adolfo Ramanausko-Vanago kapo.

Rasų kapinėse J. Olekas aplankys Jono Basanavičiaus, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Juzefo Pilsudskio kapus. Seimo pirmininko vardu bus padėtos gėlės ant Lietuvos savanorių ir 1863–1864 m. sukilėlių kapų.

Kauno Petrašiūnų kapinėse J. Olekas aplankys socialdemokrato, signataro Stepono Kairio ir rašytojos Salomėjos Nėries palaidojimo vietas.

Kaune Seimo pirmininko vardu bus padėtos gėlės ant Bernardo Brazdžionio, Jono Jablonskio, Marijos Gimbutienės, Aleksandro Stulginskio, Maironio, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno kapų.

Iš Kauno J. Olekas nuvyks į Kazlų Rūdą, kur padės gėlių ant prezidento Kazio Griniaus kapo, po to Kudirkos Naumiestyje pagerbs Vinco Kudirkos kapą.

Vakare J. Olekas su šeima vyks lankyti savo artimųjų kapų.

