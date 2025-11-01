Įspėja vykstančius į kapines: bus eismo ribojimų, keisis viešojo transporto tvarkaraščiai

Vilniaus miesto savivaldybė skelbia, kad iki sekmadienio Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų automobiliams bus draudžiama sustoti ir stovėti.
Taip pat lapkričio 1–2 dienomis šių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.
Transporto eismas į Rokantiškių kapines iš Stepono Batoro gatvės bus nukreiptas per Naująją Vilnią Viršupio, A. Kojelavičiaus, Šiaurės, Uosių, Kalno ir Rokantiškių gatvėmis.
Automobilius bus galima statyti aikštelėse ir kelkraščiuose, kur jie nekliudo eismui ir nėra automobilių statymą draudžiančių kelio ženklų.
Atkarpoje ties Rokantiškių kapinėmis eismas vyks viena kryptimi, link Viršupio gatvės, sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Pasak savivaldybės, vengiant didelių spūsčių susidarymo, į Kairėnų kapines rekomenduojama važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės.
Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatve, o atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi, į šiaurę, sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Į Karveliškių kapines rekomenduojama atvykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės, vengiant įprasto maršruto iš Pilaitės prospekto pusės.
Eismas pro Karveliškių kapines vyks viena kryptimi: nuo A. Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve. Karveliškių gatvėje bus leidžiamas dvipusis maršrutinių autobusų eismas.
Lapkričio 1-ąją Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto eismas, išskyrus viešojo transporto eismą. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės.
Keisis viešojo transporto tvarkaraščiai
Vėlinių laikotarpiu patogesniam susisiekimui su kapinėmis bei persėdimais miesto teritorijoje dažniau kursuos 37, 115, 63, 2, 38, 114 maršruto autobusai ir 2, 7, 16, 19 maršruto troleibusai.
Anot savivaldybės, viešąją tvarką kapinių prieigose prižiūrės ir srautų reguliavimu rūpinsis tiek savivaldybės, tiek policijos pareigūnai.
Eismo ribojimai savaitgalį įvedami ir Klaipėdoje: uostamiesčio savivaldybės teigimu, lapkričio 1–2 dienomis bus draudžiamas eismas Joniškės gatve nuo Mokyklos gatvės pusės, šiuo keliu galės važiuoti tik visuomeninis transportas.
Automobilių vairuotojai, į Joniškės kapines vykstantys iš pietinės miesto dalies, turėtų važiuoti Vilniaus plentu, Klaipėdos–Palangos keliu, Klemiškės arba Liepų gatve, o atvykstantys iš šiaurinės dalies – Liepų gatve ir sukti į Joniškės gatvę.
Individualaus transporto eismas taip pat bus ribojamas nuo Rimkų viaduko link Lėbartų kapinių: automobilių vairuotojai į kapines galės atvykti per Kiškėnus, Dovilus, Šernus, Rimkus, Šilutės keliu.
Be to, Lėbartų kapinėse bus pakeista transporto važiavimo tvarka – įvažiuoti reikės per centrinius vartus, o išvažiuoti per plėtros vartus.
Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą, anot Klaipėdos savivaldybės, bus įrengti laikini kelio ženklai, prie kapinių budės policijos pareigūnai.
Į abi uostamiesčio kapines kursuos papildomi autobusai, numatomi specialūs maršrutai.
Tuo metu Kaune savaitgalį papildomai važiuos 25 (Geležinkelio stotis–Karmėlavos kapinės) ir 62 (Geležinkelio stotis–Kauno tiekimas) maršrutų autobusai.
Dažniau kursuos 20, 39, 44, 47 ir 61 maršruto autobusai.
Tuo metu 69B maršruto autobusai važiuos iki stotelės „Senosios Karmėlavos kapinės“.
