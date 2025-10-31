Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prieš Vėlines – perspėjimas gyventojams: už 1 veiksmą kapinėse gresia bauda iki 1200 eurų

2025-10-31 13:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 13:22

Artėjant Vėlinėms, gyventojai gausiai lanko kapus, šiomis dienomis kapines – ypač vakarais – mėgsta filmuoti bei fotografuoti dronų savininkai. „Oro navigacija“ atkreipia dėmesį, kad virš dalies kapinių, ar jų prieigų, bepiločių orlaivių eismas yra ribojimas ar net visai draudžiamas, o kiekvienam skrydžiui reikia ruoštis iš anksto, rašoma pranešime spaudai.

Prieš Vėlines – perspėjimas gyventojams: už 1 veiksmą kapinėse gresia bauda iki 1200 eurų (nuotr. 123rf.com)

Artėjant Vėlinėms, gyventojai gausiai lanko kapus, šiomis dienomis kapines – ypač vakarais – mėgsta filmuoti bei fotografuoti dronų savininkai. „Oro navigacija“ atkreipia dėmesį, kad virš dalies kapinių, ar jų prieigų, bepiločių orlaivių eismas yra ribojimas ar net visai draudžiamas, o kiekvienam skrydžiui reikia ruoštis iš anksto, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Paprastai dronus gyventojai naudoja pramogai, tačiau būtina suprasti, kad kiekvienas skrydis yra dalyvavimas oro eisme. Todėl skrydį reikėtų vykdyti atsakingai, laikantis numatytų taisyklių ir gerbiant kitus žmones bei jų poreikius. Tas ypač svarbu per Vėlines, kurios daug kam yra rimties metas“, – sako „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius.

REKLAMA
REKLAMA

Kartais gali prireikti ir Kariuomenės leidimo

„Oro navigacija“ primena, kad dronų skrydį reikėtų planuoti iš anksto. Prieš skrydį būtina patikrinti ar teritorija, kurioje numatomas skrydis, nepatenka į draudžiamąją arba ribojamąją zoną.

REKLAMA

Tą galima padaryti tinklalapyje https://utm.ans.lt/, kuriame pateiktas detalus žemėlapis su visomis bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinėmis zonomis ir kitais oro erdvės apribojimais.

Jeigu planuojama skristi šiose zonose, tą galima daryti tik gavus atsakingos institucijos arba teritorijos savininko leidimą – priešingu atveju skrydis nebus legalus. Ten kur yra visai aviacijai draudžiamos zonos, būtina gauti Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų leidimą.

REKLAMA
REKLAMA

 Pažeidėjui gresia ne tik bauda, bet ir drono konfiskacija

Galiojantys teisės aktai numato, kad už skrydžius be leidimo draudžiamose ir ribojamose zonose, gali būti baudžiama administracine tvarka. Bauda už pirmą pažeidimą gali siekti nuo 400 eur. iki 800 eur., taip pat numatyta galimybė konfiskuoti droną ir jo valdymo įrangą.

Jei pažeidimas pasikartoja, galimos skirti baudos dydis auga nuo 800 eur. iki 1200 eur. (ar net daugiau), taip pat konfiskuojami įrenginiai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų