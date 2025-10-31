Prieš Vėlines – perspėjimas gyventojams: už 1 veiksmą kapinėse gresia bauda iki 1200 eurų

„Paprastai dronus gyventojai naudoja pramogai, tačiau būtina suprasti, kad kiekvienas skrydis yra dalyvavimas oro eisme. Todėl skrydį reikėtų vykdyti atsakingai, laikantis numatytų taisyklių ir gerbiant kitus žmones bei jų poreikius. Tas ypač svarbu per Vėlines, kurios daug kam yra rimties metas“, – sako „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius.
Kartais gali prireikti ir Kariuomenės leidimo
„Oro navigacija“ primena, kad dronų skrydį reikėtų planuoti iš anksto. Prieš skrydį būtina patikrinti ar teritorija, kurioje numatomas skrydis, nepatenka į draudžiamąją arba ribojamąją zoną.
Tą galima padaryti tinklalapyje https://utm.ans.lt/, kuriame pateiktas detalus žemėlapis su visomis bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinėmis zonomis ir kitais oro erdvės apribojimais.
Jeigu planuojama skristi šiose zonose, tą galima daryti tik gavus atsakingos institucijos arba teritorijos savininko leidimą – priešingu atveju skrydis nebus legalus. Ten kur yra visai aviacijai draudžiamos zonos, būtina gauti Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų leidimą.
Pažeidėjui gresia ne tik bauda, bet ir drono konfiskacija
Galiojantys teisės aktai numato, kad už skrydžius be leidimo draudžiamose ir ribojamose zonose, gali būti baudžiama administracine tvarka. Bauda už pirmą pažeidimą gali siekti nuo 400 eur. iki 800 eur., taip pat numatyta galimybė konfiskuoti droną ir jo valdymo įrangą.
Jei pažeidimas pasikartoja, galimos skirti baudos dydis auga nuo 800 eur. iki 1200 eur. (ar net daugiau), taip pat konfiskuojami įrenginiai.