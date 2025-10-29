Netoli Vilniaus oro uosto pastebėtas dronas

Apie tai, kad dronas buvo pastebėtas, naujienų portalui tv3.lt patvirtino ir „Oro navigacijos“ atstovė Ingrida Daugirdė.
„Šiandien gautas pranešimas apie stebėtą drono skrydį vietovėje, kur tokie skrydžiai yra draudžiami.
Skrydžių saugai poveikio šis atvejis neturėjo, todėl orlaivių kilimai ir tūpimai Vilniaus oro uoste nebuvo stabdomi“, – naujienų portalui tv3.lt sakė I. Daugirdė.
Ruginienė: sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija gali būti pratęstas tiek, kiek reikės
Vyriausybei iki lapkričio pabaigos nusprendus uždaryti sieną su Baltarusija, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šie ribojimai gali būti pratęsti tol, kol Minsko režimas tęs priešiškus veiksmus prieš Lietuvą.
„Šitas sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek to reikės. Tai labai prašau visų susikaupimo ir supratimo. Tikrai suprantu, kad tiek mūsų piliečiams, tiek mūsų verslams tai sudarys nemažai kliūčių ir nepatogumų, bet šiandien negalime nereaguoti į hibridinę ataką, nukreiptą į Lietuvą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Šiai dienai tą tęsime tiek, kiek iš Baltarusijos pusės matysime nedraugiškus veiksmus, nukreiptus į mūsų šalį. Mūsų piliečių saugumas yra prioritetas ir šiandien mes darome viską, kad užtikrintume saugumą šalyje“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
Estija, Latvija ir Lenkija palaiko Lietuvos sprendimą uždaryti sieną
Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad lapkričio mėnesį Varšuva bus pasiruošusi atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Siena su Baltarusija buvo uždaryta rugsėjo mėnesį dėl tuo metu vykusių karinių pratybų „Zapad“ ir į Lenkijos oro erdvę įskridusių Rusijos dronų.
Savo ruožtu I. Ruginienė pažymėjo, jog trumpai šį klausimą su D. Tusku jau aptarė, tačiau žada su juo kalbėtis detaliau.
Politikė taip pat pridūrė, kad ketvirtadienį vyksta į Latviją, su kurios ministre pirmininke taip pat aptars sienų uždarymo klausimą. Anot jos, dialogas šia tema vyksta ir su Estijos Vyriausybe.
„Rytoj išvažiuoju į Latviją, susitiksiu su Latvijos premjere ir tai bus vienas iš klausimų, kurį taip pat aptarsime. Nuolatinį kontaktą laikau ir su Estijos premjeru. Dirbame jungtinai ir tiek Latvija, tiek Estija, tiek Lenkija palaiko mūsų sprendimus“, – komentavo ministrė pirmininkė.
„Matėte palaikymą ir Europos Sąjungos (ES) aukščiausiu lygmeniu. Džiaugiamės, kad tas Europos susitelkimas yra demonstruojamas“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Šalčininkų punkto veikla bus nutraukta, Medininkų postui taikys tam tikras išimtis
Kaip jau buvo skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis. Medininkų punktą galės kirsti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Taip pat per šį punktą į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, ES šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.