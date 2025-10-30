Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Negalite dažnai lankyti artimųjų kapų? Štai ką siūlo daryti

2025-10-30 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 15:10

Artėjant Vėlinėms, laidojimo namų „Akmeka“ specialistas dalijasi įžvalgomis apie kolumbariumo privalumus, kurie užtikrina, kad artimųjų atminimo vieta visada išliks tvarkinga – net jei negalite jos dažnai lankyti.

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Artėjant Vėlinėms, laidojimo namų „Akmeka" specialistas dalijasi įžvalgomis apie kolumbariumo privalumus, kurie užtikrina, kad artimųjų atminimo vieta visada išliks tvarkinga – net jei negalite jos dažnai lankyti.

0

Vėlinės – tai metas, kai prisimename ir pagerbiame išėjusius artimuosius. Kiekvienas tai daro savaip – vieni aplanko kapavietę, kiti uždega žvakę namuose ar randa savų būdų pagerbti mirusiuosius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvoje nuo senų laikų įprasta kapus sutvarkyti prieš Vėlines ar jų metu, tačiau po truputį keičiasi žmonių gyvenimo tempas, o kartu – ir pačios tradicijos, rašoma pranešime spaudai.

Vis daugiau žmonių gyvena užsienyje, daug keliauja, todėl ieško sprendimų, leidžiančių išlaikyti pagarbų ir tvarkingą artimojo atminimą be nuolatinės priežiūros.

Kolumbariumas – tvarus ir patogus sprendimas

Kolumbariumas – tai šiuolaikiškas sprendimas, kuris nereikalauja nuolatinės priežiūros, tačiau išlaiko tvarkingą ir estetišką vaizdą ištisus metus. Be to, kolumbariumas padeda išvengti žvakių ir gėlių atliekų pertekliaus, tad tai ir tvaresnis pasirinkimas.

„Kolumbariumas – tinkamas sprendimas tiems, kurie žino, kad negalės kapaviete rūpintis nuolat, tačiau nori, kad atminimo vieta visada atrodytų tvarkingai ir pagarbiai“, – sako minėtų laidojimo namų  atstovas.

Patogu gyvenantiems užsienyje

Laidojimo namai teikia visas paslaugas, reikalingas tiek kremavimui, tiek kolumbariumo nišos įrengimui – nuo urnos transportavimo, užrašų graviravimo iki atminimo lentelių ar gėlių paruošimo.

Visas procesas gali būti suderintas nuotoliniu būdu – telefonu, el. paštu ar žinutėmis. Klientams pateikiamos nuotraukos, aptariami sprendimai, o visi darbai atliekami sutartu laiku.

„Net jei artimieji gyvena užsienyje, viską galime suderinti per atstumą. Tai patogu, greita ir labai paprasta“, – teigia minėtų laidojimo namų atstovas.

Nauji kolumbariumai Lėbartų kapinėse

Atsižvelgiant į augantį poreikį, Lėbartų kapinėse, Klaipėdoje, įrengti nauji kolumbariumai. Vietas galima įsigyti iš anksto, susisiekus su laidojimo namais.

„Kolumbariumai suteikia galimybę artimiesiems lengviau susidoroti su netekties skausmu ir visais rūpesčiais, kurie dažnai užklumpa netikėtai.

Kolumbariumo vietų įsigijimas iš anksto gali sumažinti šią naštą ir suteikti ramybę, žinant, kad viskuo jau pasirūpinta“, – sako minėtų laidojimų namų atstovas.

Nors keičiasi laidotuvių tradicijos, pagarba išėjusiems išlieka svarbiausia. Kolumbariumo vietos įsigijimas iš anksto – šiuolaikiškas būdas išsaugoti artimojo atminimą ir užtikrinti, kad jo poilsio vieta visada būtų tvarkinga.

