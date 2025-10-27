Vietoje įprastų žvakių kapuose ragina dėti tokias: rezultatas nustebins

Aplinkosaugininkai ragina gyventojus vengti perteklinio žvakių ir dekoracijų pirkimo, rinktis ilgalaikes bei draugiškas aplinkai alternatyvas, o kapinėse rūšiuoti atliekas atsakingai.
Pasakė, kokias žvakes geriau rinktis
Aplinkosaugininkai pabrėžia, kad šis laikotarpis turėtų būti skirtas ramybei, atminimui ir pagarbai, o ne pertekliniam vartojimui.
„Ruošiantis Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, prisiminkime, kad šis laikas yra ne apie pirkimą, o apie mirusiųjų atminimą. Siūlome vengti perteklinio žvakių pirkimo ir prisidėti prie aplinkos tausojimo, rinktis draugiškas gamtai alternatyvas.
- Saikingai vartokite. Apgalvokite prieš pirkdami žvakes ir dekoracijas. Minimalus žvakių skaičius padės sumažinti atliekų kiekį.
- Ieškokite ilgalaikių sprendimų. Stiklines žvakes su daugkartiniais gaubtais galima panaudoti kelis kartus, keičiant žvakių papildus.
- Naudokite natūralaus vaško žvakes, kurios mažiau teršia aplinką.
- Primename naudotis kapinėse esančiais atliekų rūšiavimo konteineriais ir nepalikti atliekų šalia jų. Jei prie kapinių nėra tinkamų konteinerių, atliekas išsineškite ir išmeskite artimiausiame rūšiavimo konteineryje.
Daugiau patarimų, kaip sumažinti atliekų kiekį, ir kaip rūšiuoti kapinių atliekas – mūsų parengtoje atmintinėje.
Pastebėję atliekas gamtoje, žymėkite jas interaktyviajame žemėlapyje tvarkaulietuva.lt. Mažus šiukšlių kiekius raginame pagal galimybes surinkti ir išmesti į atliekų konteinerius“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!