TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vietoje įprastų žvakių kapuose ragina dėti tokias: rezultatas nustebins

2025-10-27 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-27 13:50

Aplinkos apsaugos departamentas socialiniame tinkle „Facebook“ primena gyventojams apie sąmoningumą ir aplinkos tausojimą artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms. Tai metas, kai daugelis lanko artimųjų kapus, uždega žvakutes ir neša gėles, tačiau kartu tai ir laikas susimąstyti apie vartojimo įpročius bei jų poveikį gamtai.

Žvakės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
16

0

Aplinkosaugininkai ragina gyventojus vengti perteklinio žvakių ir dekoracijų pirkimo, rinktis ilgalaikes bei draugiškas aplinkai alternatyvas, o kapinėse rūšiuoti atliekas atsakingai.

Pasakė, kokias žvakes geriau rinktis

Aplinkosaugininkai pabrėžia, kad šis laikotarpis turėtų būti skirtas ramybei, atminimui ir pagarbai, o ne pertekliniam vartojimui.

„Ruošiantis Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, prisiminkime, kad šis laikas yra ne apie pirkimą, o apie mirusiųjų atminimą. Siūlome vengti perteklinio žvakių pirkimo ir prisidėti prie aplinkos tausojimo, rinktis draugiškas gamtai alternatyvas.

  • Saikingai vartokite. Apgalvokite prieš pirkdami žvakes ir dekoracijas. Minimalus žvakių skaičius padės sumažinti atliekų kiekį.
  • Ieškokite ilgalaikių sprendimų. Stiklines žvakes su daugkartiniais gaubtais galima panaudoti kelis kartus, keičiant žvakių papildus.
  • Naudokite natūralaus vaško žvakes, kurios mažiau teršia aplinką.
  • Primename naudotis kapinėse esančiais atliekų rūšiavimo konteineriais ir nepalikti atliekų šalia jų. Jei prie kapinių nėra tinkamų konteinerių, atliekas išsineškite ir išmeskite artimiausiame rūšiavimo konteineryje.

Daugiau patarimų, kaip sumažinti atliekų kiekį, ir kaip rūšiuoti kapinių atliekas – mūsų parengtoje atmintinėje.

Pastebėję atliekas gamtoje, žymėkite jas interaktyviajame žemėlapyje tvarkaulietuva.lt. Mažus šiukšlių kiekius raginame pagal galimybes surinkti ir išmesti į atliekų konteinerius“, – rašoma įraše.

 

