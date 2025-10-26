Lietuviai moka ir virš 300 eurų: vis dažniau artimųjų kapus tvarko svetimi

Artėjant lapkričiui, tokių paslaugų teikėjai fiksuoja išaugusį užsakymų skaičių ir pabrėžia, kad Visų šventųjų diena ir Vėlinės tampa vienais darbingiausių metų laikotarpių.
Pagalbą renkasi vis dažniau
Alytuje įsikūrusi kapų tvarkymo paslaugas teikianti mažoji bendrija „Kadiz“ dalijosi, kad žmonių požiūris į šias paslaugas keičiasi į teigiamą pusę.
Anot bendrovės, anksčiau kai kurie žmonės mintį, kad jų artimųjų kapus tvarkys svetimas žmogus, vertino skeptiškai, o dabar vis daugiau žmonių supranta, kad tai – pagalba, padedanti išlaikyti pagarbą artimiesiems.
Tai rodo ir užsakymų pagausėjimas. Pavyzdžiui, šiemet „Kadiz“ nurodė jaučianti išaugusią paklausą.
„Taip, šiemet paklausa šiek tiek išaugusi, ypač – pavasarį, taip pat rugsėjo ir spalio mėnesiais, kai žmonės pradeda ruoštis Visų šventųjų dienai.
Pastebime, kad kasmet vis daugiau žmonių renkasi profesionalias kapų tvarkymo ir įrengimo paslaugas, visus darbus patiki įmonėms, ne pavieniams asmenims, nori turėti garantijas, kad darbai bus atlikti kokybiškai, kruopščiai ir laiku“, – dalijosi bendrovė.
Tuo metu kitos tokias paslaugas teikiančios įmonės Pamenu.lt vadovė Laura Liutkauskienė nurodė, kad pastaraisiais metais taip pat pastebi nuoseklų susidomėjimo kapaviečių priežiūros paslaugomis augimą.
„Žmonės vis dažniau ieško būdų, kaip užtikrinti artimųjų kapų tvarką, net jei patys negali dažnai atvykti.
Jei anksčiau kai kurie žmonės manė, kad kapų tvarkymas – tik šeimos narių pareiga, dabar vis dažniau suprantama, kad pagalba šioje srityje yra natūrali paslauga – tokia pati kaip namų valymas ar sodo priežiūra. Ypač tai aktualu tiems, kurie gyvena užsienyje ar kituose miestuose“, – nurodė L. Liutkauskienė.
Kiek kainuoja tokios paslaugos?
„Kadiz“ nurodė, kad paslaugų kainos priklauso nuo kapavietės dydžio, dangos tipo, darbų apimties ir kapavietės lokacijos.
Pavyzdžiui, vienkartinio tvarkymo kaina svyruoja nuo 30 iki 80 eurų.
Tuo metu nuolatinė priežiūra, pavyzdžiui, kas mėnesį ar kas sezoną, gali kainuoti nuo 25 eurų per mėnesį.
Bendrovė taip pat atlieka ir kapų įrengimo ar rekonstrukcijos darbus. Šios paslaugos dažniausiai kainuoja nuo 300–1500 eurų ir daugiau, priklausomai nuo medžiagų ir dizaino.
Pamenu.lt vadovė nurodė, kad paprastas vienkartinis kapavietės sutvarkymas (valymas, šiukšlių surinkimas, ravėjimas) kainuoja 40–70 eurų.
Tuo metu užsakant papildomas paslaugas, pavyzdžiui, paminklo plovimą ar gėlių pasodinimą, kaina gali siekti 70–100 eurų ir daugiau.
Jei užsakoma ilgalaikė priežiūra visam sezonui, kainos prasideda nuo 330 eurų, tačiau galutinė kaina dažniausiai yra derinama individualiai pagal kliento išreikštus norus.
Kiek anksčiau naujienų portalas tv3.lt kalbino ir kapaviečių tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės „Eram service“ vadovę Rūtą Matulienę, kuri dalijosi, kad vienkartinis kapavietės sutvarkymas gali kainuoti nuo 42 iki 150 eurų, priklausomai nuo kapavietės dydžio ir būklės.
Tiesa, į šias kainas nėra įskaičiuotos tokios papildomos paslaugos, kaip žvakių uždegimas, gėlių pamerkimas ar sodinimas, papuošimai, genėjimas arba samanų nuėmimas. Už tokias papildomas paslaugas gali tekti primokėti nuo 4,4 iki 40 eurų.
Tuo metu norintiems, kad jų kapai būtų tvarkomi reguliariai, t. y. tvarkomi ir prižiūrimi visą sezoną, reikia susimokėti daugiau. Visgi tikslias kainas nurodyti sunku, kadangi jos priklauso nuo kapavietės tipo, tvarkymo dažnio bei papildomų paslaugų.
Minėta bendrovė taip pat siūlo ir proginę kapo priežiūros paslaugą, kurios esmė – užtikrinti tvarkingą kapavietę ypatingoms progoms.
Proginė kapo priežiūra apima 4 vizitus per metus – kapavietė bus sutvarkyta ir paruošta Mamos dienai, Tėvo dienai, Vėlinėms ir vienai kitai pasirinktai šeimos šventei.
Šios paslaugos kainos prasideda nuo 128 eurų ir gali siekti 225 eurus, neįskaitant papildomų išlaidų.
Daugiausiai užsakymų – prieš šventes
„Kadiz“ dalijosi, kad aktyviausi laikotarpiai – pavasaris (po žiemos, kai atnaujinami gėlynai, tvarkomi paminklai) ir ruduo, būtent prieš Vėlines.
Tuo metu populiariausios paslaugos prieššventiniu laikotarpiu dažniausiai apima aplinkos tvarkymo darbus.
„Kapavietės valymas, paminklų plovimas, granito plokščių ar trinkelių dangos plovimas, juodžemio ar smėlio keitimas-atnaujinimas, želdinių tvarkymas ir gėlių sodinimas. Kapavietės dekoravimas granito skalda.
Prieš šventes žmonės dažnai prašo pašalinti lapus, pakeisti gėles, sutvarkyti žvakių vietas ir bendrą aplinką, kad kapas atrodytų tvarkingai ir pagarbiai“, – vardijo bendrovė.
Anot jos, dažniausiai klientai nori, kad kapas atrodytų tvarkingai, bet natūraliai – be perteklinės puošybos.
„Pastaruoju metu vis dažniau prašoma minimalistinių sprendimų: vientisos granito dangos, natūralių akmenų derinių, paprasto želdinimo. Tarp įdomesnių užsakymų – asmeniškai kurtos dekoracijos, unikalūs užrašai ar simboliai paminkluose, keramikinės nuotraukos (portretai).
Taip pat vis dažniau klientai žiūri į kapų priežiūrą kaip į nuolatinę, o ne vienkartinę paslaugą. Tai rodo didėjantį sąmoningumą ir pagarbą tradicijoms“, – pasakojo „Kadiz“.
Dėl aktyviausių laikotarpių jai paantrino ir Pamenu.lt vadovė, kuri pridūrė, kad vis daugiau klientų užsisako paslaugas iš anksto – nebelaukia paskutinės minutės.
Be to, anot L. Liutkauskienės, pastaruoju metu daugėja ir ilgalaikių sutarčių – žmonės nori žinoti, kad kapu bus pasirūpinta visus metus.
Ji dalijosi, kad prieš Vėlines dažniausiai užsakomas pilnas kapo sutvarkymas ir žvakių uždegimas. Visgi pasitaiko klientų ir su įdomesniais pageidavimais.
„Dažniausiai žmonės prašo, kad kapavietė atrodytų „švariai ir tvarkingai, be perteklinių dekoracijų“.
Kai kurie pageidauja konkrečių gėlių ar spalvinių derinių – pavyzdžiui, geltonų chrizantemų ar tik baltos spalvos kompozicijų. Esame turėję ir originalesnių užklausų – vieni norėjo, kad žvakės būtų sudėtos širdies forma, kiti paprašė helio balionų“, – dalijosi bendrovės vadovė.
Suteikia ir pavienes paslaugas
Kartais žmonės pageidauja, kad būtų atlikti tik pavieniai ar smulkesni darbai, pavyzdžiui, žvakių uždegimas ar gėlių palaistymas, todėl jiems nesinori mokėti itin didelių pinigų.
Tokiais atvejais pagalbos galima ieškoti platformoje „Nevark“, kuri specializuojasi įvairių paslaugų gyventojams teikimu.
Platformos atstovai pažymi, kad įvairias su kapais susijusias paslaugas dažniausiai užsisako žmonės, kuriems kliūtimi tampa atstumas.
„Dažniausiai užsisako tie, kurie gyvena kituose miestuose ir neturi galimybių dažnai lankyti kapų.
Pavyzdžiui, dabar turime vieną klientą, kuris gyvena Klaipėdoje, o jo artimųjų kapai yra Kaune. Artėja šiltas sezonas, todėl žmogus nori pasodinti gėles, turėti tvarkingą kapą ir ieško, kas jam galėtų pagelbėti“, – dalijosi platformos atstovai.
Jų teigimu, klientai dažniausiai pateikia užklausas dėl gėlių sodinimo, laistymo ar žvakių uždegimo per šventes.
Tokias paslaugas per platformą „Nevark“ galima užsisakyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
Visgi tikslių paslaugų kainų „Nevark“ nenurodė, kadangi jos priklauso nuo nemažai veiksnių ir yra individualios.
„Labai individualiai vertinama, priklauso nuo paslaugos. Galbūt, sakykime, nuo 20 eurų. Bet priklauso nuo darbo: ar reikia sodinti, ar palaistyti, ar žvakę uždegti. Darbų spektras yra labai platus ir nuo to galiausiai kaina priklauso“, – nurodė platformos atstovai.