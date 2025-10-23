Kapų žvakės: pasakė, kurios dega ilgiausiai ir kiek kainuoja

Prekybininkai tam irgi ruošiasi iš anksto. Jie pripažįsta, kad kiekvienais metais prieš lapkričio pradžią kapų žvakių pardavimai ryškiai šokteli. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokios šiemet yra šių žvakių kainos didžiausiuose šalies prekybos tinkluose.
Taigi, kur kapų žvakes galima įsigyti pigiausiai?
Žvakių kainos panašios kaip ir pernai
Prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pažymėjo, kad prekyba kapų žvakėmis suintensyvėja jau pirmosiomis spalio dienomis ir paprastai trunka visą mėnesį.
Visgi ji pabrėžia, kad didžiausi kiekiai pardavimų užfiksuojami būtent paskutinę spalio savaitę. Anot jos, šiemet gyventojai šioms šventėms ruošiasi aktyviau.
„Pastebime, kad šiais metais pirkėjai Vėlinėms ruošiasi aktyviau: žvakių parduodame apie 13 proc. daugiau nei praėjusiais metais, o dirbtinių gėlių kompozicijų – net 40 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu“, – komentavo G. Kitovė.
Anot jos, kapų žvakių kainos prekybos tinkle „Iki“ šiemet išliko tokios pačios, kaip ir pernai.
„Pigiausias žvakutes su lojalumo kortele gali įsigyti vos už 17 centų, o brangesnių kaina gali siekti ir virš 6 eurų už didelę dekoratyvinę žvakę, kurios įdėklą galima keisti ne kartą“, – dalijosi ji.
G. Kitovė taip pat pažymėjo, kad „Iki“ parduotuvėse šiuo metu taikomos 50 proc. siekiančios nuolaidos kapų žvakėms bei gėlėms.
Kainos, palyginti su praėjusiais metais, nepakito ir prekybos tinkle „Maxima“.
Tinklo atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius pasidalijo, kad pigiausių plastikinių kapų žvakių kainos prasideda nuo 0,18 euro, pritaikius 50 proc. nuolaidą.
Šiuo metu „Maxima“ parduotuvėse visoms žvakėms, taip pat jų įdėklams bei dirbtinėms gėlėms yra taikoma 50 proc. nuolaida.
Kainos nuo praėjusių metų nepasikeitė ir „Rimi“ parduotuvėse.
„Rimi“ parduotuvėse šią savaitę visoms kapų žvakėms su lojalumo kortele taip pat taikoma 50 proc. nuolaida, todėl jų kainos prasideda nuo keliolikos centų.
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė dalijosi, kad šiemet prekybos tinklui pavyko išlaikyti panašias kaip ir praėjusiais metais.
Pavyzdžiui, 20 valandų degančią stiklinę kapų žvakę galima šiuo metu įsigyti už 0,55 euro, 30 valandų degantį kapų žvakės įdėklą – už 0,43 euro ir pan.
Anot L. Skersytės, prekyba kapų žvakėmis „Lidl“ parduotuvėse prasidėjo nuo spalio 6 dienos.
„Pastebime, kad pirkėjai Vėlinėms jau ruošiasi ir gana aktyviai perka įvairias žvakes. Vėlinėms skirtų žvakių pardavimai, lyginant su pirmosiomis pardavimų savaitėmis ir pardavimais prieš Vėlines, išauga apie 5-6 kartus“, – komentavo ji.
Tuo metu „Norfa“ kapų žvakėmis pradėjo prekiauti dar rugsėjo mėnesio viduryje.
„Nors tradiciškai aktyviausiai jomis prekiaujama likus kelioms dienoms iki pačių Vėlinių, jau kuris laikas Vėlinėms skirtų prekių pardavimai pastebimai auga.
Žvakių pardavimai pradeda augti dar spalio pradžioje, o nuo mėnesio vidurio prasideda tikrasis pirkimo bumas – žmonės žvakes dažniausiai perka pakuotėmis po 6–12 vienetų“, – dalijosi prekybos tinklo atstovas spaudai Darius Ryliškis.
Pirkėjai „Norfose“ gali rinktis iš 18 rūšių kapų žvakių ir 4 dydžių įdėklų, o žvakių kainos yra panašios pačios kaip pernai, jos svyruoja nuo 0,27 iki 9,59 euro.
„Kaip ir kasmet, nuo spalio pradžios „Norfa“ taiko nuolaidas populiariausioms žvakėms ir įdėklams – kai kurios jų parduodamos su 50 proc. nuolaida, o kai kurioms taikoma akcija „pirk dvi, mokėk už vieną“, – dalijosi D. Ryliškis.
Lietuviai linkę rinktis ne patį pigiausią variantą
G. Kitovė pasidalijo, kad dauguma pirkėjų renkasi ne patį pigiausią variantą, o nedideles stiklines žvakės.
Jų kaina su lojalumo kortele svyruoja nuo 69 centų iki šiek tiek virš euro. Anot „Iki“ atstovės, jų kartais gyventojai perka ir visą dėžę.
Jai paantrino ir T. Atraškevičius, kuris nurodė, kad „Maxima“ pirkėjai dažniausiai renkasi kapų žvakes už vidutinę kainą, degančias iki 24 val. Tokių asortimente siūlomų žvakių kaina su „Ačiū“ kortele siekia 0,6 euro ir 1,69 euro.
„Jau ne vienerius metus populiariausios išlieka ilgai degančios skaidraus stiklo žvakės, jos sudaro didžiąją kapų žvakių asortimento dalį.
Ne ką mažiau populiarus pasirinkimas – kapų žvakių įdėklai. Pastarieji sudaro trečdalį viso kapų žvakių asortimento, o jų populiarumas kasmet sparčiai auga. Žvakių įdėklus pirkėjai, pasinaudoję „Ačiū“ kortele, gali įsigyti vos už 0,43 euro“, – komentavo jis.
D. Ryliškis pastebėjo, kad „Norfa“ pirkėjai jau daugiau nei du dešimtmečius dažniausiai renkasi vidutinio dydžio žvakės, degančias apie 30 valandų.
„Mažesnių žvakių pardavimai po truputį mažėja, o didesnių, įvairesnių formų žvakių populiarumas auga sparčiausiai“, – nurodė jis.
Tuo metu „Rimi“ pastebėjo, kad kaina dažnai lieka antrame plane, o pirkėjai vis dažniau renkasi ilgo degimo įdėklus ar pačias žvakes..
„Prieš kelias savaites atlikome mūsų pirkėjų apklausą, kuri parodė, kad svarbiausias kriterijus renkantis žvakes mūsų pirkėjams yra jų degimo trukmė. Tai rodo, kad žmonės vis labiau mąsto praktiškai ir tvariai – jiems svarbu, kad žvakė degtų ilgai, būtų patikima ir atlaikytų oro sąlygas“, – dalijosi prekybos tinklo Viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Populiarėja tvaresnės alternatyvos
„Maxima“ atstovas pabrėžė, kad norintiems tvaresnės alternatyvos, asortimente pirkėjams siūlomos ir LED žvakės, kurios tampa vis populiaresniu pasirinkimu.
L. Skersytės paminėjo, kad tokias žvakes siūlo ir „Lidl“ prekybos tinklas. Šiose parduotuvėse jų kainos siekia 2,99 euro.
Ji pastebėjo, kad pastaraisiais metais pirkėjai, rinkdamiesi žvakes ir kapų puošmenas, vis daugiau dėmesio skiria tvarumui.
„Pavyzdžiui, vengiama plastikinių žvakių laikiklių, o vietoj jų naudojami daugkartiniai stiklo ar metaliniai indeliai, kuriuos galima pakartotinai panaudoti kitais metais, pakeitus tik pačios žvakės įdėklu.
Kai kurie žmonės yra linkę laikytis tradicijų ir ieško klasikinių, baltų žvakių. Tačiau yra ir tokių, kurie labiau linkę rinktis inovatyvius sprendimus – ilgesnio degimo žvakes, kurios užtikrina šviesą visą šventinį laikotarpį“, – nurodė ji.
D. Ryliškis pritarė, kad žmonės vis labiau yra linkę rinktis aplinką tausojančius sprendimus
„Pastaraisiais metais matome aiškią tendenciją – vis daugiau žmonių renkasi žvakių įdėklus. Tai rodo, kad pirkėjai dažniau naudoja stiklines žvakides, kuriose keičia tik įdėklą. Toks sprendimas ne tik pigesnis ir estetiškesnis, bet ir draugiškesnis aplinkai, nes stikliniai indai tarnauja daugelį metų“, – „Norfa“ atstovas.