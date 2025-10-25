Kapuose išbandykite 1 triuką: žvakės degs kur kas ilgiau

Kad žvakės degtų kuo ilgiau, išbandykite kelis patarimus – išskiriamos dvi gudrybės, kurios gali praversti, rašo bobvila.com.
Palaikykite žvakes šaldiklyje
Pirmiausia – palaikykite žvakes šaldiklyje. Taip, šaldiklyje. Tai padarydami sustingdysite vašką, dėl to jis tirps lėčiau, o žvakė degs ilgiau. Tačiau nedėkite žvakių stikliniuose induose – jis gali sutrūkti, galima dėti tik žvakių įdėklus.
Storos žvakės gali užšalti per šešias ar aštuonias valandas. Kadangi žvakei nepakenks, jei ji šaldiklyje bus ilgiau nei reikia, galite jas palikti ir ilgiau – jei tik yra vietos.
Jei šaldiklyje nėra vietos, tiesiog įdėkite žvakę, kurią planuojate uždegti, į šaldiklį iš vakaro arba tos pačios dienos rytą.
Eidami į kapus pasiimkite druskos
Šiemet eidami į kapus apsvarstykite galimybę su savimi pasiimti druskos. Palaukite, kol žvakė kurį laiką padegs ir aplink dagtį susidarys vaško „baseinėlis“, tada užpūskite liepsną.
Kol vaškas dar skystas, greitai įberkite į jį valgomosios druskos. Jei reikia, naudokite dantų krapštuką, kad įsitikintumėte, jog druska tikrai susimaišė su vašku, o ne liko paviršiuje.
Druskos įbėrimas turi tą patį veikimą, kaip ir įdėjimo į šaldiklį metodas – ji sulėtina vaško tirpimo greitį, todėl žvakė dega ilgiau ir ekonomiškiau.
Jeigu derinate druskos panaudojimo ir šaldymo metodus, padarote viską, kas įmanoma, kad prailgintumėte žvakės degimo laiką.
Be to, verta pakirpti dagtį, ją patrumpinti, nes palikus ilgesnę dagtį žvakė sudega kiek greičiau.
