  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Eidami į kapus pasiimkite 1 produktą: žvakės degs kur kas ilgiau

2025-10-16 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 14:20

Žvakės uždegimas – tai ne tik tradicija, bet ir artimųjų atminimo simbolis, todėl norime, kad kapų žvakės degtų kuo ilgiau. Vis tik rudenį, kai orai atšąla ir sustiprėja vėjas, daugelis žvakių užgęsta greičiau, nei norėtume.

Laimei, yra keli paprasti naminiai triukai, padedantys prailginti žvakės degimo laiką be papildomų išlaidų ar pastangų, rašoma fakt.pl.

Artėjant Vėlinėms, žmonės vis dažniau klausia, kaip užtikrinti, kad žvakės degtų ilgiau. Pasirodo, brangiausios žvakės nebūtinai yra geriausios – kartais pakanka pasinaudoti keliais paprastais, bet veiksmingais būdais.

1. Palaikykite žvakes šaldiklyje

Vienas veiksmingiausių triukų – prieš uždegant kelias valandas palaikyti žvakes šaldiklyje.

Atvėsintas vaškas tampa kietesnis, todėl tirpsta lėčiau ir žvakė dega ilgiau. Liepsna išlieka tolygi, o žvakė gali degti iki kelių valandų ilgiau.

Be to, atšaldytas vaškas sudega tolygiai ir neleidžia žvakei užgesti net esant žemai temperatūrai.

2. Nukirpkite dagtį

Kita dažna klaida – per ilga dagtis. Didelė liepsna greičiau tirpdo vašką ir nelygiai jį degina.

Norint to išvengti, prieš uždegant žvakę dagtį reikėtų sutrumpinti iki 5–10 mm. Trumpesnė dagtis užtikrina stabilią liepsną, lėtesnį vaško tirpimą ir neleidžia stiklui aprūkti.

3. Pasiimkite į kapines druskos

Dar vienas mažiau žinomas, bet itin veiksmingas būdas – užberti šiek tiek druskos ant vaško ir dagties prieš uždegant žvakę.

Druska šiek tiek pakeičia vaško lydymosi temperatūrą, todėl žvakė dega lėčiau ir tolygiau. Pasak bandžiusiųjų, druska apiberta žvakė gali degti kelias dienas ar net visą savaitę, jei sąlygos palankios.

