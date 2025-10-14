Štai kiek eurų lietuviai planuoja išleisti Vėlinėms: sumos nustebins

Minėto prekybos tinklo pirkėjų apklausa atskleidė, kad svarbiausia lankantis kapinėse – uždegti žvakę ir pagerbti išėjusius (43 proc.), sutvarkyti kapą (24 proc.) bei skirti laiko prisiminimams.
Tačiau kartu su tradicijomis ryškėja ir naujos tendencijos: pirkėjai tampa racionalesni, daugiau dėmesio skiria praktiškumui, o vaišių stalas įgauna netikėtų favoritų, rašoma pranešime spaudai.
Svarbiausia – praktiškumas ir žema kaina
Apklausos duomenys rodo, kad renkantis žvakes pirkėjams svarbiausia degimo trukmė (42 proc.). Tai signalizuoja apie augantį praktiškumo poreikį: ilgesnio degimo žvakės reiškia mažiau rūpesčių ir dažnai – mažiau atliekų. Vis dėlto kaina išlieka svarbi – ją mini beveik ketvirtadalis apklaustųjų.
Paklausus, kiek pinigų pirkėjai ketina išleisti Vėlinėms, trečdalis gyventojų nurodė 6–10 eurų, ketvirtadalis – 11–20 eurų, o dar 25 proc. – daugiau nei 20 eurų.
Atsižvelgiant į pirkėjų poreikius, minėtame prekybos tinkle Vėliniu laikotarpiu galima rasti platų aktualių prekių asortimentą – kapų žvakių, degančių nuo 8 iki 70 valandų ar įvairių kapų žvakių įdėklų, degančių net iki 170 valandų.
Pasak Lukos Lesauskaitės-Remeikės, minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės, pirkėjai gali atrasti ir specialių nuolaidų, kurios leis sutaupyti.
Tarp populiariausių pasirinkimų – gyvos gėlės ir šakočiai
Stebint kapų puošimo tendencijas, šiemet išryškėja gyvų augalų aktualumas, lyginant su dirbtinėmis gėlėmis. Net 28 proc. minėto prekybos tinklo apklaustųjų sako, kad Vėlinėms renkasi gėles vazonėliuose, o 25 proc. – gyvas puokštes.
Po apsilankymo kapinėse daugelis šeimų renkasi bendrai vakarienei. Dažniausiai perkami mėsos ar žuvies gaminiai (22 proc.), tortai ar pyragai (19 proc.). Tačiau pastaraisiais metais išryškėjo nauja tendencija – Vėlinių laikotarpiu sparčiai auga šakočių pardavimai.
„Pastebime, kad įvairių švenčių laikotarpių išauga šakočių pardavimai, pirkėjų teigimu, šiuos gaminius lengviau transportuoti, jie ilgiau išlieka švieži ir atrodo šventiškai. Kitaip tariant, šakotis tampa ne tik desertu, bet ir simboliu – jungiančiu tradiciją su praktiškumu“, – sako Luka Lesauskaitė-Remeikė.
