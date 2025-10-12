Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ši Vėlinių tradicija masiškai išpopuliarėjo sovietmečiu: tai darome iki šių dienų ir nė nesusimąstome

Laida „Verta žinoti“
2025-10-12 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-12 18:00

Daugelis dalykų, kuriuos šiandien laikome „tradiciniais“, iš tiesų turi sovietinį arba bent jau sovietmečiu sustiprintą pamatą. Iki sovietmečio Lietuvoje Visų šventųjų diena ir Vėlinės buvo ramesnės, vykdavo religinis mirusiųjų pagerbimas be masinio kapinių lankymo. Žmonės meldėsi už mirusius, degdavo žvakes namuose ar prie bažnyčių, bet tai nebuvo tokia visuotinė ir pompastiška šventė, kokią turime dabar.

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kaip sovietmetis keitė lietuvių Vėlinių tradicijas, portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ kalbėjo filosofė, kultūros istorikė Nerija Putinaitė.

Vėlinių pompastika – iš sovietmečio?

Sovietų laikais, kai religija buvo slopinama, valdžia siekė paversti šią dieną pasaulietine tradicija — mirusiųjų pagerbimu be religinio konteksto.

Pasak N. Putinaitės, prieškariu visoje Lietuvoje Vėlinės buvo minimos labai įvairiai, o kai kurie žmonės net neidavo į kapines. Tiesa, būtent sovietmečiu išpopuliarėjo tradicija iki Vėlinių sutvarkyti kapus.

„Sovietmečiu buvo stengiamasi tą mirusiųjų atminimą susieti su tokiais sovietiškai reikšmingų žmonių atminimu — revoliucinių veikėjų ar partinių veikėjų vėliau. Ir siekė išstumti tą religinį minėjimą, nes kai kuriuose regionuose jis vykdavo tradiciškai kapinėse, bet aišku tradiciškai būdavo mišios kapinėse ne su tais milžiniškais kiekiais gėlių, žvakučių ir viso kito. Bet sovietmečiu buvo stengiamasi transformuoti, kapinėse vyko labai sovietizuoti minėjimai su montažais ir su maršais. Ir tada buvo išpopuliarinta labai, kad prieš tai reikia tvarkyti kapines, visi jas turi sutvarkyti“, – pasakojo žinoma šalies istorikė.

Istorikės teigimu, tuomet ir įsitvirtino masinis kapinių lankymas, žvakių jūros, viešas „pagerbimo“ ritualas. Tai buvo tarsi kompromisas ir tokiu būdu valdžia leido žmonėms išreikšti pagarbą mirusiems, bet nenorėjo bažnyčios lankymo.

„Dabar mes sakome, kad Vėlinės yra mūsų tradicinė šventė ir iš dalies taip, nes Vėlines lietuviai ir prieš sovietmetį šventė, bet kaip tai yra švenčiama? Nes būtent tą dieną visi masiškai traukė į kapines, tai čia irgi labai didelė įtaka tokiems įpročiams ir papročiams padarė sovietmetis“, – tikino N. Putinaitė.

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Apie ką kalbėjome? 

00:00 Kiek sovietmetis paveikė mūsų tradicijų vystymąsį? 

02:12 Ką svarbu žinoti apie sovietų sureikšmintą rugsėjo 1-ąją? 

04:36 Ar vengti sovietinio palikimo gėlių kardelių? 

08:40 Per Vėlines – sovietizuoti minėjimai ir prasidėjusi kapų lankymo mada 

11:20 Naujųjų metų sureikšminimas ir kodėl alkoholis liejosi laisvai 

15:23 Ar mes artėjame prie vakarų?  

16:24 Kokie švenčių valgiai atėję iš sovietmečio  ir kodėl išpopuliarėjo 12 patiekalų tradicija? 

22:10 Gausus stalas – skurdo požymis 

23:49 Kaip kitaip švęsti kovo 8-ąjją? 

25:45 Kokios mados sovietmečiu susiformavo per laidotuvių apeigas? 

29:36 Top-3 šventės, kurias švenčiame nesusimąstydami apie jų kilmę 

Alio
Alio
2025-10-12 18:05
Jau šitas nesąmoningas straipsnis buvo publikuotas. Kam jį kartoti? Priminti, kad Putinaitei, kaip Putinui nepatinka lietuvių tradicijos? Ar dar kažkas?
Atsakyti
antras blynas
antras blynas
2025-10-12 18:07
dabar jau ir trolinimo laidas pradėjo kurti. gerai, pchj ką ji sako, jos reikalas, babkes sumokėtos.reputacija patepta šūdu, šaunu. taip ir toliau teta, duona brangs.
Atsakyti
Nieko geriau nesugalvojat,apart sovietme
Nieko geriau nesugalvojat,apart sovietme
2025-10-12 18:14
Ačiū sovietmečiui,nes iki sovietmečio jokių tradicijų nebuvo,kapai žolėmis apaugę buvo,po kelis metus nieks nesilankydavo arba išvis nelankydavo.Puikiai atsimenu,kada pradėjom rūpintis kapais,maža buvau,kai pradėjom eiti kapų tvarkyti ir jau mokykloje mokiausi kai atsirado šitos visos tradicijos.
Atsakyti
