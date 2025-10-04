Etiketo specialistė atskleidė didžiausias bendravimo klaidas: nenustebkite, jei po šių veiksmų žmonės įsižeis

Daugiau apie tai, nuo ko pradėti pokalbį su nepažįstamuoju, kuriuos įrankius pasirinkti ir kokių klaidų nedaryti restorane, sužinokite laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Ar vyrams dar galima moterims atidaryti duris? Etiketo ekspertė pasakoja, kad Lietuvoje, kitaip nei Skandinavijos valstybėse, vis dar išlikusi asistavimo kultūra – vyrų dėmesys moterims yra priimtinas ir lauktinas.
„Mes Lietuvoje vis dar turime asistavimo kultūrą, tai nėra etiketas. Tai yra tiesiog džentelmeniškumas, senoji asistavimo kultūra, kada moteris turi pirmenybę. (...) Tačiau profesiniame pasaulyje lytis ir amžius neturi reikšmės, į eterį ateina rangas ir pozicija. Bet jeigu mes moteriai, ypač profesinėje aplinkoje, atidarysime duris, nuvilksime paltą ar kitaip padėsime Skandinavų kultūroje, pateksime į rizikos zoną. Gal pataikysim, o gal ne. Labiausiai tikėtina, kad įžeisime moterį, nes kils klausimų, ar aš prastesnė?“ – skirtumus įvardijo I. Sapagovaitė-Briedelienė.
Pirmas pasimatymas – kas moka? Laidos pašnekovė akcentavo, kad vaišinimas kava, pietumis ar vakariene, susitinkant romantinių santykių tikslu, turi įvairių scenarijų ir šiuo atveju iniciatyva mokėti už du – ne vien tik vyro reikalas.
„Galima pažiūrėti iš dviejų perspektyvų. Etiketo prasme, gražu yra mokėti tam, kuris kviečia, kai tai pirmasis susitikimas. Jeigu mes jau kalbam apie draugų kompaniją, apie dešimtą pasimatymą, tuomet tarpusavy kuriame taisykles ir nusprendžiam patys, kaip elgiamės. Bet tas pirmasis susitikimas – jeigu aš išrenku vietą, aš pakviečiu ir nežinau, ar moteris, vyras išgali į tą vietą eiti, ar tai yra pagal jo kišenę“, – akcentuoja ekspertė.
Kada telefonu naudotis nemandagu
Dar viena aktuali etiketo problema šiais laikais – telefonų naudojimas. Pasak I. Sapagovaitės-Briedelienės, reikėtų atkreipti dėmesį, ar bendraujant gyvai su žmogumi nenukreipiame savo dėmesio į telefoną.
„Jeigu sėdime kartu, kalbame, o aš vis tikrinu telefoną, arba mano telefonas yra nuolat pypsintis, tai mūsų pokalbis jau turi trečią objektą ir mano dėmesys jau skirstosi. Man irgi yra nemalonu, kai vidury pokalbio turiu sustabdyti savo sakinį arba matau, kad žmogus pameta dėmesį, nes pradėjo skaityti, kas telefone“, – apie telefonų kultūrą komentavo specialistė.
O kaip vertinti tuos tėvus, kurie viešose vietose, kad vaikai netriukšmautų, jiems į rankas įduoda telefonus? I. Sapagovaitė-Briedelienė tokių tėvų neskuba teisti – galbūt tėvai skyrė vaikui daug dėmesio ir per telefoną paleido filmuką tik tam, kad ir patys galėtų ramiai pavalgyti.
„Užimti vaiką, žiūrėti, kad jis per daug neįsisiautėtų, tai yra atskiras darbas. Ir jei aš noriu pati pasimėgauti maistu, atvirai prisipažįstu, kad pati kartais įjungiu filmuką. Tik niekada jo nepaleidžiu su garsu – yra tyliai, kad kitiems netrukdytų.
Kitas dalykas – reikia sąmoningai vertinti, kur tu eini su vaiku. Ypač jei vaikas yra aktyvus, tai gal nesivesiu jo 20–21 val. vakaro į restoraną degustacinės vakarienės. Jeigu žinau, kad mano vaikas yra viso to dalis, jis tai yra matęs, įpratęs, tada valio. Jeigu einame į vietas, kur yra žaidimų aikštelė, vaikiškas meniu, tai kad vaikas laksto ir rėkauja – aš visiškai nesinervuoju“, – pabrėžė etiketo ekspertė.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:27 Etiketas – tik karalių reikalas?
02:31 Kaip tinkamai pasisveikinti ir kokių klaidų nedaryti
03:36 Jaunimo bendravimas su vyresne karta
05:10 Apie pirmenybę moterims: kada geriau vyrams jų pro duris nepraleisti
06:59 Pirmasis pasimatymas – kas moka?
08:26 Deramas elgesys restorane
09:55 Taip padavėjų nekvieskite!
11:08 Nuo kurios šakutės ar šaukšto pradėti valgyti
12:32 Etiketas namuose
14:06 Asmeninė Indrės istorija
15:14 Nuo ko pradėti nieko neišmanant apie etiketą
15:47 Telefonai ant stalų valgant – kas su tuo ne taip?
17:08 Keli patarimai tėvams
19:49 Garsus juokas ir kalbos – kada susimąstyti?
20:39 Kaip mandagiai atsisakyti kvietimo
22:37 Kaip nesusipykti su gimine per šventes
24:28 Pašnekovės rekomendacijos
