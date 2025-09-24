Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Video > Verta žinoti

Eidamos į pirmą pasimatymą nepamirškite piniginės: atsakė, kada vyras neturi vaišinti

Laida „Verta žinoti“
2025-09-24 19:00
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
2025-09-24 19:00

Per pirmą pasimatymą aišku turi mokėti vyras! Įsitikinimas, kuris daugeliui moterų Lietuvoje vis dar yra natūralus ir sunkiai paneigtinas. Visgi, pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusios etiketo ekspertės Indrės Sapagovaitės-Briedelienės, kintančiame pasaulyje ne viskas taip akivaizdu, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Daugiau apie tai, nuo ko pradėti pokalbį su nepažįstamuoju, kuriuos įrankius pasirinkti ir kokių klaidų nedaryti restorane, kur nederėtų garsiai kalbėti ir juoktis, kaip tinkamai bendrauti su vyresniais žmonėmis bei nesusipykti giminės šventėse sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

Ar vyrams dar galima moterims atidaryti duris?

Etiketo ekspertė pasakoja, kad Lietuvoje, kitaip nei Skandinavijos valstybėse, vis dar išlikusi asistavimo kultūra – vyrų dėmesys moterims, pavyzdžiui, praleidžiant pro duris, priimtinas ir lauktinas.

Etiketas yra labai glaudžiai susijęs su aplinkybėmis ir kultūriniu fonu. Mes Lietuvoje vis dar turime asistavimo kultūrą, tai nėra etiketas. Tai yra tiesiog džentelmeniškumas, senoji asistavimo kultūra, kuomet moteris turi pirmenybę. Senoji etiketo mokykla su tuo sutinka, taip ir būdavo, kad pirmenybė toje aplinkoje, kurioje mes bendraujame asmeniškai, kas nėra profesinis pasaulis, atiduodama moteriai. 

Tačiau profesiniame pasaulyje lytis ir amžius neturi reikšmės, į eterį ateina rangas ir pozicija. Kam pirmam atiduodame pagarbą būtent iš profesinės pusės. Vėlgi, čia tokia atvira diskusija, nes Lietuvoje to dar šiek tiek yra ir tai gražu, daugelis tai priims kaip pagarbos ir dėmesio ženklą. 

Bet, tarkim, jeigu mes moteriai, ypatingai profesinėje aplinkoje atidarysime duris, nuvilksime paltą ar kitaip padėsime Skandinavų kultūroje, pateksime į rizikos zoną. Gal pataikysim, o gal ne. Labiausiai tikėtina, kad įžeisime moterį, nes kils klausimų, ar aš prastesnė?“, – skirtumus įvardija I. Sapagovaitė-Briedelienė.

Pirmas pasimatymas – kas moka?

Laidos pašnekovė akcentuoja, kad vaišinimas kava, pietumis ar vakariene, susitinkant romantinių santykių tikslu, turi keliariopus scenarijus ir šiuo atveju iniciatyva mokėti už du – ne vien tik vyro reikalas. 

„Galima pažiūrėti iš dviejų perspektyvų. Etiketo prasme, gražu yra mokėti tam, kuris kviečia, kai tai pirmasis susitikimas. Jeigu mes jau kalbam apie draugų kompaniją, apie 10 pasimatymą, tuomet tarpusavy kuriame taisykles ir nusprendžiam patys, kaip elgiamės. Bet tas pirmasis susitikimas – jeigu aš išrenku vietą, aš pakviečiu ir aš nežinau, ar moteris, vyras išgali į tą vietą eiti, ar tai yra pagal jo kišenę, ar ne? 

Kita vertus, galimas ir asistavimas, tos senojo pasaulio taisyklės, kuomet vyras moka per pirmąjį pasimatymą. Tačiau, jeigu aš nusprendžiau, aš ir prisiimu atsakomybę sumokėti bent jau pirmą kartą“, – akcentuoja ekspertė. 

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas

00:27 Etiketas – tik karalių reikalas? 

02:31 Kaip tinkamai pasisveikinti ir kokių klaidų nedaryti

03:36 Jaunimo bendravimas su vyresne karta

05:10 Apie pirmenybę moterims: kada geriau vyrams jų pro duris nepraleisti

06:59 Pirmasis pasimatymas – kas moka?

08:26 Deramas elgesys restorane

09:55 Taip padavėjų nekvieskite!

11:08 Nuo kurios šakutės ar šaukšto pradėti valgyti

12:32 Etiketas namuose

14:06 Asmeninė Indrės istorija

15:14 Nuo ko pradėti nieko neišmanant apie etiketą

15:47 Telefonai ant stalų valgant – kas su tuo ne taip?

17:08 Keli patarimai tėvams

19:49 Garsus juokas ir kalbos –kada susimąstyti?

20:39 Kaip mandagiai atsisakyti kvietimo 

22:37 Kaip nesusipykti su gimine per šventes

24:28 Pašnekovės rekomendacijos

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

