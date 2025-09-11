Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiukštu nedarykite to kapinėse: šiuos dalykus žinoti reikia kiekvienam

2025-09-11 14:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-11 14:20

Kapinės – tai vieta, kur sustoja kasdienis šurmulys ir įsivyrauja rimtis. Nors jos matomos beveik kiekviename mieste ar kaime, lankymasis jose nėra įprasta kasdienybės dalis. Čia ateiname tylos ir apmąstymų vedini – prisiminti išėjusius, susitikti su prisiminimais, kartais ir su pačiais savimi.

Kapinės – tai vieta, kur sustoja kasdienis šurmulys ir įsivyrauja rimtis. Nors jos matomos beveik kiekviename mieste ar kaime, lankymasis jose nėra įprasta kasdienybės dalis. Čia ateiname tylos ir apmąstymų vedini – prisiminti išėjusius, susitikti su prisiminimais, kartais ir su pačiais savimi.

Įžengus į kapines lyg pereiname į kitą erdvę: čia nebegalioja kasdienio gyvenimo skubėjimas ar triukšmas. Vietoje to atsiranda pagarba, susikaupimas ir ramybė, tarsi nerašytos taisyklės primintų, kad esame tarp tų, kurie ilsisi amžinai. Taigi, yra svarbu žinoti, kaip reikėtų elgtis kapinėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būkite empatiški

Atidarę langus garsiai automobilyje neleiskite muzikos – kiti kapinių lankytojai jos neturi girdėti.

Sudrausminkite vaikus

Kapinėse jiems negalima bėgioti, šūkauti ar vartytis ant žemės. Čia ne vieta vaikų žaidimams. Neleiskite jiems žaisti prie antkapių. Nors svarbu vaikus nuo mažumės išmokyti kapinėse elgtis pagarbiai, dažnai jie iki galo nesupranta šios vietos reikšmės.

Stenkitės nevaikščioti ant kapų

Reikėtų numanyti, kur prasideda ir baigiasi kapas, net jei jis nėra gerai pažymėtas. Stenkitės vaikščioti tarp kapų, bet nežengti ant paties kapo.

Laikykitės kapinių taisyklių

Dažniausiai prie įėjimo į kapines būna iškabinto jų taisyklės – laikykitės jų. Su kapų puošmenomis susijusios taisyklės reikalingos tam, kad kapinių darbuotojams nereikėtų vargti renkant įvairias atliekas. Gėles ir kitas puošmenas gali nupūsti vėjas. Taip pat gražus gestas būtų pakeliui rastas šiukšles surinkti, kad ir kas jas būtų palikęs.

Nešiukšlinkite

Šiukšlių rinkimas yra papildomas vargas kapinių darbuotojams, palikdami šiukšles parodote nepagarbą ir kitiems jų lankytojams, kurie gedi savo artimųjų. Geriausia savo šiukšles išeinant išsinešti su savimi arba naudotis kapinėse esančiomis šiukšliadėžėmis, rašoma desertlawnfunerlahome.com.

Augintinius laikykite už pavadėlio

Jei atsivedėte savo augintinį, jam priteršus būtinai viską išvalykite.

Laikykitės įrengtų takų ir automobiliu nevažiuokite per žolę

Kapinėse vairuokite lėtai ir laikykitės esamų ženklų. Taip pat būkite atsargūs, pamatę pėsčiuosius – žmogus gali būti nusiminęs ir atidžiai nežiūrėti, kur eina.

Būkite pagarbūs

Garsiai nekalbėkite ir nešūkaukite, nesikeikite.

Su kitais lankytojais nebūkite perdėtai draugiški

Į kapines atėję žmonės gali norėti būti vieni.

Nelieskite antkapių ir paminklų

Ten juos pastačiusioms šeimoms jie turi ypatingą reikšmę. Kai kurie senesni antkapiai gali būti prastos būklės ir gali subyrėti nuo menkiausio prisilietimo.

Nefotografuokite kitų žmonių ar laidotuvių procesijų

Žmonėms tai labai asmeniškos akimirkos. Geriausiai nuo kitų laidotuvių procesijų laikytis atokiai ir joms netrukdyti.

