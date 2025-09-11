Šiukštu nedarykite to kapinėse: šiuos dalykus žinoti reikia kiekvienam

Įžengus į kapines lyg pereiname į kitą erdvę: čia nebegalioja kasdienio gyvenimo skubėjimas ar triukšmas. Vietoje to atsiranda pagarba, susikaupimas ir ramybė, tarsi nerašytos taisyklės primintų, kad esame tarp tų, kurie ilsisi amžinai. Taigi, yra svarbu žinoti, kaip reikėtų elgtis kapinėse.
Būkite empatiški
Atidarę langus garsiai automobilyje neleiskite muzikos – kiti kapinių lankytojai jos neturi girdėti.
Sudrausminkite vaikus
Kapinėse jiems negalima bėgioti, šūkauti ar vartytis ant žemės. Čia ne vieta vaikų žaidimams. Neleiskite jiems žaisti prie antkapių. Nors svarbu vaikus nuo mažumės išmokyti kapinėse elgtis pagarbiai, dažnai jie iki galo nesupranta šios vietos reikšmės.
Stenkitės nevaikščioti ant kapų
Reikėtų numanyti, kur prasideda ir baigiasi kapas, net jei jis nėra gerai pažymėtas. Stenkitės vaikščioti tarp kapų, bet nežengti ant paties kapo.
Laikykitės kapinių taisyklių
Dažniausiai prie įėjimo į kapines būna iškabinto jų taisyklės – laikykitės jų. Su kapų puošmenomis susijusios taisyklės reikalingos tam, kad kapinių darbuotojams nereikėtų vargti renkant įvairias atliekas. Gėles ir kitas puošmenas gali nupūsti vėjas. Taip pat gražus gestas būtų pakeliui rastas šiukšles surinkti, kad ir kas jas būtų palikęs.
Nešiukšlinkite
Šiukšlių rinkimas yra papildomas vargas kapinių darbuotojams, palikdami šiukšles parodote nepagarbą ir kitiems jų lankytojams, kurie gedi savo artimųjų. Geriausia savo šiukšles išeinant išsinešti su savimi arba naudotis kapinėse esančiomis šiukšliadėžėmis, rašoma desertlawnfunerlahome.com.
Augintinius laikykite už pavadėlio
Jei atsivedėte savo augintinį, jam priteršus būtinai viską išvalykite.
Laikykitės įrengtų takų ir automobiliu nevažiuokite per žolę
Kapinėse vairuokite lėtai ir laikykitės esamų ženklų. Taip pat būkite atsargūs, pamatę pėsčiuosius – žmogus gali būti nusiminęs ir atidžiai nežiūrėti, kur eina.
Būkite pagarbūs
Garsiai nekalbėkite ir nešūkaukite, nesikeikite.
Su kitais lankytojais nebūkite perdėtai draugiški
Į kapines atėję žmonės gali norėti būti vieni.
Nelieskite antkapių ir paminklų
Ten juos pastačiusioms šeimoms jie turi ypatingą reikšmę. Kai kurie senesni antkapiai gali būti prastos būklės ir gali subyrėti nuo menkiausio prisilietimo.
Nefotografuokite kitų žmonių ar laidotuvių procesijų
Žmonėms tai labai asmeniškos akimirkos. Geriausiai nuo kitų laidotuvių procesijų laikytis atokiai ir joms netrukdyti.
