Atskleidė tiesą, ar apsimoka kapą dengti akmens plokšte: štai kiek kainuoja

Apie tai, ką verta žinoti prieš pasirenkant skaldą ar plokštę, naujienų portalui tv3.lt pasakoja Danutė Vitkevičienė, „Tylios kalvos“ projektuotoja.
Skirtumai tarp kapavietės dengimo plokštėmis ir užpylimo skalda
Anot projektuotojos D. Vitkevičienės, pagrindinis skirtumas tarp kapavietės dengimo plokštėmis ir užpylimo skalda yra tas, kad skalda – trumpalaikis sprendimas tvarkingai ir estetiškai prižiūrėti kapą.
Pasak jos, maždaug po ketverių–penkerių metų skalda užsiteršia gamtos dulkėmis, lapais, o ant akmenukų ima augti žolė.
„Tada reikia skaldelę arba keisti, arba ją praplauti. O granito plokštėmis jeigu mes uždengiame kapavietę, galima sakyti, tas dalykas yra amžinas, nes granitas yra ilgaamžiškas“, – pabrėžia specialistė.
Ji primena, kad tai matyti ir iš senųjų kapinių – akmuo išsilaiko labai ilgai, o jo priežiūra itin paprasta: tereikia nuplauti ir kapavietė vėl atrodo gražiai bei tvarkingai.
Pasak D. Vitkevičienės, didžiausias skirtumas tarp šių sprendimų yra ilgaamžiškumas ir lengvesnė priežiūra.
Kada verta rinktis skaldą arba plokštę?
Specialistė sako, kad skaldą verta rinktis tais atvejais, kai nesinori dengti visos kapavietės akmens plokšte, pavyzdžiui, jei artimiausiu metu planuojami laidojimai.
„Jeigu šeimoje yra silpnesnių ar sergančių žmonių ir tikimasi artimųjų netekties, galbūt neverta kapo dengti plokštėmis. Jas, žinoma, galima nukelti, tačiau tai papildomai kainuoja.
Be to, kyla rizika – jeigu žemė minkšta, plokštė gali įkristi, lūžti pamatas ir tuomet visą konstrukciją tektų remontuoti“, – paaiškina projektuotoja.
Pasak D. Vitkevičienės, plokštės gali netikti ir tiems, kurie nemėgsta masyvių sprendimų ar paprasčiausiai nenori tokio sunkumo.
Viskas priklauso nuo žmogaus poreikių ir savijautos – vieniems labiau priimtina skalda, kitiems – akmens plokštės.
„Plokštę dažniausiai renkasi užsienyje gyvenantys žmonės, nes jie negali kapų lankyti taip dažnai, kaip norėtųsi. Tokiu atveju plokštė tampa paprastu sprendimu: uždengiame ir nereikia nuolat rūpintis priežiūra“, – sako specialistė.
Atskleidė, kokią skaldą verta rinktis
Paklausta, kokią skaldą geriausia pasirinkti kapo užpylimui, projektuotoja sako, kad dažniausiai žmonės vadovaujasi savo pajauta, estetika ar norais. Vis dėlto, anot jos, pravartu atsižvelgti ir į aplinką.
„Jeigu aplinkoje yra, pavyzdžiui, daug eglių ar tujų, aš visada rekomenduoju rinktis rudesnę, smulkesnę skaldą. Smulki skalda gražiai sugula, primena asfaltą – pagrindas tampa kietas, sukietėja, o nuo jo lengva nuimti lapelius“, – aiškina pašnekovė.
D. Vitkevičienės teigimu, ruda skalda yra praktiškesnė, nes slepia šiukšles. Tuo tarpu, pavyzdžiui, po eglute pasirinkus juodą, ypač blizgią skaldą, ji labai greitai užsiteršia gamtos atliekomis.
„Į skaldą reikėtų žiūrėti pagal vietovę – atvirose erdvėse galima rinktis įvairias spalvas, kas gražu akiai. O miškingose vietose labiausiai tinka žalios ar rudos spalvos atspalviai – tai praktiškiausias sprendimas“, – pataria projektuotoja.
Kas tarnauja ilgiau – plokštės ar skalda?
Specialistė pasakoja, kad skalda ant kapavietės gali tarnauti iki dešimties metų, tačiau jau po penkerių pradeda atsirasti problemų – ima augti žolės, nes susidaro vadinamasis gamtinis sluoksnis iš dulkių, lapų bei kitų aplinkos atliekų.
„Jeigu skalda maksimaliai prižiūrima, gražiai tvarkoma, lapai surenkami, ji gali tarnauti iki 10 metų. O plokštėms mes asmeniškai suteikiame 50 metų garantiją – jos tikrai stovės ir nieko joms neatsitiks“, – skirtumą pabrėžia pašnekovė.
Paklausta, kuris variantas patrauklesnis finansiškai, specialistė sako, kad viskas priklauso nuo biudžeto, tačiau priduria, kad skalda yra pigesnis pasirinkimas.
„Tai pats pigiausias variantas. Pavyzdžiui, jeigu kalbame vien apie kapo uždengimą be papildomų įrengimo darbų, skalda uždengti kapą gali kainuoti nuo 300 iki 500 eurų“, – įvardija ji.
Pasak projektuotojos, kapą dengiant plokštėmis, kaina svyruoja nuo 1500 iki 4500 eurų, priklausomai nuo kapavietės dydžio.
