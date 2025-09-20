Advokatė pasakė, kaip prieš vestuves apsisaugoti nuo sutuoktinio skolų: daugelis to nežino

Plačiau apie tai, kokiais būdais dar galima apsisaugoti nuo sutuoktinio skolų, portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ pasakojo advokatė Evelina Trukšinienė.
Vedybų sutartis nebūtinai yra pasiruošimas skyryboms
Daugiau nei 10 metų advokatės veiklą vykdanti moteris sako, kad potencialių skolų atveju punktą apie jų tvarkymą į vedybų sutartį įtraukia ne tik itin turtingos ar pasiturinčios progos.
„Dažnai sutuoktiniai turi įsipareigojimų savo vaikams iš ankstesnės santuokos. Tai tam, kad neatsitiktų taip, kad jis nėra sumokėjęs kokio vaiko išlaikymo, kad neišieškotų iš jų bendro turto, įskaitant ir naujos sutuoktinės ar sutuoktinio atlyginimo, nes tai yra bendros pajamos, šalys tada gali sudaryti vedybų sutartį ir nusimatyti, kad kiekvienos iš šalies pajamos yra asmeninė nuosavybė. Ir čia net nebūtina numatyti, kaip turtas bus dalinamas po santuokos, tiesiog numatyti, kad pajamas mes atskiriame“, – aiškino E. Truškinienė.
Advokatė pastebi, kad vis daugiau didmiesčiuose gyvenančių žmonių santuokas sudaro gerokai vėliau, todėl iš to kyla papildomų teisinių niuansų, kuriuos geriau apsibrėžti dar iki vedybų.
„Čia klasika netgi, nes žmonės dabar tuokiasi vėliau įprastai, ypač didmiesčiuose jie tikrai vėliau tuokiasi, ir dažnai vienas ar abu sutuoktiniai turi jau savo kažkokį asmeninį turtą, galbūt kažkokį butelį, kuris ir ne prabangus, bet jau jis yra asmeninis turtas įgytas iki santuokos. Tai jie tiesiog nori, kad šitas turtas po santuokos jau aiškiai liktų jau jų asmeninė nuosavybė, o kadangi dažnai už tą turtą mokama iš paskolų, paskolos tęsiasi ir santuokos metu ir, jeigu vėlgi mes nenusibrėšime, kad mūsų pajamos yra asmeninė nuosavybė, tai mes tas paskolas mokėsime iš bendrų lėšų, ir tada santuokos metu galėsime vienas iš kito reikalauti kompensacijos, nes gaunasi, kad aš į kito žmogaus asmeninį turtą įdėjau bendras mūsų lėšas“, – kaip neprarasti sunkiai uždirbto savo turto patarė E. Trukšinienė.
Apie tai, kaip atskirti pajamas dar iki vedybų sužinosite straipsnio viršuje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:33 Ikivedybinės ir povedybinės sutarties skirtumai
01:03 Ar Lietuvoje populiarėja tokie sutuoktinių kontraktai
01:25 Apie tai, kokius dalykus sutartyse poros apsibrėžia
02:42 Sutartis gali išgelbėti nuo vyro ar žmonos skolų?
03:05 Su sutartimi prie altoriaus žengia tik turtuoliai?
04:31 Taisyklės, kurios galioja sugyventiniams
05:39 Nesusituokusios poros – įsidėmėkite!
06:58 Neištikimybės, vaikų, išvaizdos ir uždarbio susitarimai
09:12 Sutarčių ir susitarimų keitimai ir nutraukimas: ar tai įmanoma
11:59 Moterys įsiklausykite: advokatė pataria, kokių klaidų nedaryti
13:54 Laikas galvoti apie testamentą – ar tai tik turtingų senukų reikalas?
15:37 Žmona įsižeidė, kad vyras jai nieko nepaliko – ar galima užginčyti velionio valią?
17:40 Testamente įvardytos sąlygos – ne iš piršto laužtos
18:37 Testamentų klastojimas: atvejai Lietuvoje
21:04 Advokatė įvardija, kada geriausia sudaryti testamentą
22:29 Testamentu vaikams gali nepalikti nė cento
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Visą laidą žiūrėkite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!