  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Skiriasi „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas

2025-08-29 19:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 19:57

Skirtingais keliais nusrendė pasukti verslininkė, „Misis Lietuva" Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas.

Aleksandras Brokas ir Gretė Brokienė (Nuotr. asmeninio albumo)

Skirtingais keliais nusrendė pasukti verslininkė, „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas.

1

Po 8-erių metų santuokos skirtingais keliais nusprendė pasukti prodiuseris Aleksandras Brokas bei verslininkė ir „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė.

Priėmė sprendimą

Pramogų pasaulyje vyksta dar vienos skyrybos. Skiriasi verslininkė, „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas. Pora po 8-erių metų santuokos nusprendė pasukti skirtingais keliais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalo Lrytas šaltinių duomenimis, sutuoktinių ieškinys dėl santuokos nutraukimo 2025 m. rugpjūčio 8 d., buvo pradėtas Vilniaus miesto apylinkės teisme. Bylą nagrinėja teisėja Renata Jocienė.

Moters socialiniame tinkle „Instagram“ jau figūruoja mergautinė pavardė – Gretė Smičiūtė.

