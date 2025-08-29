Skiriasi „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas

Po 8-erių metų santuokos skirtingais keliais nusprendė pasukti prodiuseris Aleksandras Brokas bei verslininkė ir „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė.
Priėmė sprendimą
Pramogų pasaulyje vyksta dar vienos skyrybos. Skiriasi verslininkė, „Misis Lietuva“ Grėtė Brokienė ir prodiuseris Aleksandras Brokas. Pora po 8-erių metų santuokos nusprendė pasukti skirtingais keliais.
Naujienų portalo Lrytas šaltinių duomenimis, sutuoktinių ieškinys dėl santuokos nutraukimo 2025 m. rugpjūčio 8 d., buvo pradėtas Vilniaus miesto apylinkės teisme. Bylą nagrinėja teisėja Renata Jocienė.
Moters socialiniame tinkle „Instagram“ jau figūruoja mergautinė pavardė – Gretė Smičiūtė.
