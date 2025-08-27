Meghan Markle parodė, kokią staigmeną rado ryte: pasidalino jautriu vaizdo įrašu

Meghan Markle, viena žymiausių moterų pasaulyje, savo socialiniuose tinkluose pasidalino, kokią staigmeną jai padarė vyras.
Ryte rasta staigmena
Meghan Markle savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksavo, kokią staigmeną rado ryte.
Pasidalinusi vaizdo įrašu moteris ant jo parašė: „Ryto staigmena nuo mano vyro“.
Moteris vaizdo įraše užfiksavo, jog ryte rasta staigmena – foto paveikslas, kuriame matoma pati Meghan, laikanti šeimos augintinį, šunelį Guy, kurio veislė biglis.
Fone skamba daina, kurios pavadinimas taip pat sufleruoja, jog šioje nuotraukoje yra būtent Guy. Dainos pavadinimas, kuris skamba fone „My Guy“.
