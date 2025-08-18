Iš princo Harry ir Meghan Markle – netikėta žinia: pasirinko skirtingus kelius

Ekspertai sako, kad nauja sutartis parodė, jog Meghan Markle imasi viešosios scenos, o princas Harry lieka už kadro, rašoma mirror.co.uk.
Naujas sandoris su „Netflix“
Princas Harry ir Meghan Markle paskelbė apie naują sutartį su „Netflix“, tačiau karališkosios šeimos ekspertai teigia, kad šis pranešimas daug pasako apie jų ateities kryptis.
Sasekso hercogai atskleidė, jog pasirašė „daugiamečius, pirmumo teisės“ susitarimus dėl filmų ir televizijos projektų kūrimo. Tai reiškia, kad „Netflix“ turės pirmą galimybę įsigyti jų kuriamus projektus.
Prieš penkerius metus, po to, kai 2020 m. pora pasitraukė iš aukštų pareigų karališkojoje šeimoje, jie su „Netflix“ pasirašė itin pelningą, daugiau nei 100 mln. JAV dolerių (apie 74 mln. svarų sterlingų) vertės sutartį. Tačiau naujasis susitarimas laikomas mažesnio masto, nebėra išimtinės teisės sutartis ir, manoma, finansiškai yra kuklesnis.
Meghan išreiškė pasididžiavimą pratęsiant bendradarbiavimą su platforma. Tą pačią dieną pasirodė ir jos antrosios gyvenimo būdo laidos „With Love, Meghan“ anonsas.
Ekspertų įžvalgos: Meghan tampa televizijos veidu
Buvusi BBC karališkoji korespondentė Jennie Bond pastebėjo, kad pranešime beveik neminimas Harry vardas.
„Akivaizdu, kad šis sandoris yra daugiausia Meghan projektas, – sakė ji naujienų portalui Mirror, – Galbūt Harry prisidėjo prie dokumentikos apie Ugandos našlaičių namus kūrimo, tačiau būtent Meghan bus matoma ekrane, vedanti savo gyvenimo būdo laidas.“
Bond teigimu, tai rodo, kad pora nusprendė pasidalyti vaidmenimis: Meghan tampa televizijos asmenybe, o Harry lieka ištikimas labdaros veiklai.
„Ir, mano manymu, tai teisinga pusiausvyra“, – pridūrė ji.
Mišri ankstesnių projektų sėkmė
Jų bendras dokumentinis serialas „Harry & Meghan“, kuriame jie griežtai kritikavo karališkąją šeimą, tapo vienu žiūrimiausių visų laikų „Netflix“ dokumentinių filmų su netgi 23,4 mln. peržiūrų.
Tačiau kiti projektai, pavyzdžiui, princo Harry serialas apie polo sportą, nesulaukė panašaus populiarumo.
Meghan kulinarinė ir gyvenimo būdo laida „With Love, Meghan“ , pasirodžiusi 2025 m. kovą, nepateko net į 300 žiūrimiausiųjų sąrašą per pirmuosius šešis mėnesius ir sulaukė nemažai kritikos.
Kodėl naujas susitarimas vis tiek yra gera žinia?
Jennie Bond pabrėžė, kad tokie „pirmumo teisės“ susitarimai Holivude yra gana įprasti ir paprastai reiškia tam tikras finansines investicijas į poros įkurtą organizaciją Archewell.
„Vien tai, kad Harry ir Meghan gavo naują sutartį su „Netflix“ , yra stiprus atsakas visiems, kurie teigė, jog jų kontraktas jau baigtas“, – sakė ji.
