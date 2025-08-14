Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Meghan Markle nusiuntė netikėtą dovaną 1 garsiam žmogui: štai kas joje buvo

2025-08-14 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 07:30

„As ever“ – Meghan Markle prekinis ženklas. Meghan prieš gimtadienį dalinosi planais, jog šioje jos parduotuvėje pasirodys rožių vynas. Sutapimas ar ne, tačiau šis vynas parduotuvėje pasirodė po Meghan gimtadienio, o vakar vynu savo socialiniuose tinkluose pasidalino viena didžiausių Holivudo žvaigždžių – Kris Jenner.

Meghan Markle (nuotr. facebook.com)

„As ever" – Meghan Markle prekinis ženklas. Meghan prieš gimtadienį dalinosi planais, jog šioje jos parduotuvėje pasirodys rožių vynas. Sutapimas ar ne, tačiau šis vynas parduotuvėje pasirodė po Meghan gimtadienio, o vakar vynu savo socialiniuose tinkluose pasidalino viena didžiausių Holivudo žvaigždžių – Kris Jenner.

Verslininkė, nuomonės formuotoja Kris Jenner savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauka, kurioje matomas Meghan Markle parduotuvėje parduodamas vynas. Nuotraukoje – medinė dėžė ir trys buteliai naujojo vyno bei atskira padėka Meghan.

Galima suprasti, jog, greičiausia, Kris šį išskirtinį vyną gavo dovanų, todėl dėkoja Meghan.

„As ever“ vyno kaina

Norintiems įsigyti tokį vyną teks paploninti piniginę. Mažiausias kiekis, kokį galimą įsigyti yra 3 vienetai. 3 vienetų kaina yra 90 dolerių. Yra ir dar du kiekiai, kokius galima pirkti: 6 arba 12 butelių. 6 butelių kaina siekia 150 dolerius, o 12 butelių kaina sieka 300 dolerių. Čia taikomas principas, jog perkant daugiau galima sutaupyti.

Šalia vyno užsakymo pateikiamas ir išsamus aprašymas: „Mūsų 2024 m. Napa Valley Rosé vynas primena tą patį natūralų elegantiškumą, kaip ir mūsų pirmasis derlius: subtiliai subalansuotas, su švelniomis kaulavaisių natomis, švelniu mineralumu ir ilgai išliekančiu poskoniu. Primenantis geriausius Provanso stilius, šis kruopščiai paruoštas vynas puikiai tinka vasaros pabaigai“.

