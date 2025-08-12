Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Kylie Jenner atšventė gimtadienį: pasidalino šventės kadrais ir skyrė padėką sesei

2025-08-12 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 19:25

Rugpjūčio 10 dieną gimtadienį atšventė viena didžiausių Holivudo žvaigždžių, modelis, verslininkė, nuomonės formuotoja Kylie Jenner. Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš vykusios 28-ojo gimtadienio šventės. Gimtadienyje dalyvavo netikėtas svečias.

Kylie Jenner (Nuotr. @kyliejenner)

0

Viena didžiausių stiliaus ikonų pasaulyje – Kylie Jenner atšventė savo 28-ąjį gimtadienį. Panašu, jog didelės šventės nebūta, o iš nuotraukų bei vaizdo įrašu matosi, jog vyko jaukus bei ramus pasisėdėjimas su tam tikromis veiklomis. 

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš gimtadienio, kur matoma, jog kompaniją sudaro beveik vien moterys.

Kylie Jenner pasidalintose nuotraukose matoma gimtadienio veikla, kur visi šventės dalyviai turėjo tapyti ant drobių, kurios buvo sustatytos ant stalo.

Vakarinė šventės dalis

Vakarinėje šventės dalyje buvo valgomas tortas. Kylie tortas buvo puoštas avietėmis bei ramunėlėmis. Vakarinė šventės dalis vyko tik sutemus.

Kylie Jenner įsikėlė vaizdo įrašą, kuriame matoma, kaip svečiai sėdintys prie stalo stebi, kaip ji pučia gimtadienio torto žvakes, o visai šalia moters sėdėjo kita garsi Holivudo žvaigždė – Hailey Bieber. Pasirodo, jog tai tikra tiesa, nes Hailey savo socialiniuose tinkluose buvo pasidalinusi Kylie torto nuotrauka, leisdama gerbėjams suprasti, jog taip pat dalyvavo gimtadienyje.

Kylie Jenner pasidalinusi nuotraukų karusele savo socialiniuose tinkluose pateikė išskirtinę padėką seseriai: 

„Geriausias gimtadienis!!! Esu labai dėkinga savo šeimai ir draugams, kad šis savaitgalis buvo toks ypatingas ir kupinas meilės. 28-eri – nuostabus jausmas!

O mano sesei @kendalljenner – ačiū iš visos širdies, kad viską taip tobulai suplanavai. Esu labai laiminga, kad tave turiu“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

